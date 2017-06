Premierul Theresa May vrea reducerea impozitelor pentru companii, pentru stimularea investiţiilor în contextul Brexit

Sursa: jurnal.md/Mediafax Foto: Hepta 22.06.2017 09:38

Guvernul de la Londra va continua să reducă impozitele pentru companii, pentru a încuraja investiţiile în Marea Britanie şi a facilita creşterea economică, a afirmat premierul Theresa May într-un discurs rostit în Camera Comunelor înainte de începerea unui nou mandat.



"Dacă vrem să profităm de oportunităţi în contextul ieşirii din Uniunea Europeană, trebuie să construim o economie puternică", a declarat Theresa May.



"Vom continua să îmbunătăţim finanţele publice şi lucrăm pentru a readuce ţara noastră la a funcţiona prin propriile mijloace... Vom încuraja companiile să crească şi să creeze locuri de muncă, vom face acest lucru prin continuarea reducerii impozitelor destinate corporaţiilor", a precizat Theresa May.