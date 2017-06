Care sunt oraşele cu cei mai mulţi miliardari

Pentru al doilea an consecutiv, Beijingul a bătut New York-ul la titlul de oraşul cu cei mai mulţi miliardari ai lumii, potrivit Hurun Global Rich list.



Capitala Chinei are acum 94 de miliardari, cu şase miliardari mai puţin faţă de anul precedent, dar se încadrează, totuşi, pentru numărul 1 al acestui top. Numărul miliardarilor din New York a scăzut cu nouă persoane, ajungând la 86. Shenzhen a adăugat cei mai mulţi miliardari pe lista sa, încă 16, ridicând oraşul chinez pe locul 4 al listei.



„În Shenzhen şi Hong Kong se găsesc cei mai mulţi miliardari din lume, chiar mai mulţi decât California”, a declarat Rupert Hoogewerf, cercetător şef al raportului Hurun.



Iată topul 10 al oraşelor cu cei mai mulţi miliardari:

Beijing (94)

New York (86)

Hong Kong (71)

Shenzhen (62)

Moscova (59)

Londra (55)

Shanghai (53)

Mumbai (42)

Paris (36)

Hangzhou (36)



În acest moment există 2.257 de miliardari în lume, în creştere cu 69 faţă de anul trecut şi cu 804 în ultimii 5 ani. China are cei mai mulţi miliardari din lume, un număr de 609 persoane, în timp ce SUA se află pe locul doi în acest top, cu 552. Împreună, cele două ţări au 1.161 miliardari, peste jumătate din populaţia miliardară a lumii.