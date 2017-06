Care sunt veniturile lunare ale moldovenilor şi pe ce cheltuiesc cei mai mulţi bani // GRAFIC

Veniturile disponibile ale moldovenilor au constituit în medie 2134,5 lei pe lună în primul trimestru din acest an, fiind în creştere cu 5,3% faţă de aceeaşi perioadă a anului precedent. În termeni reali, adică ajustat la indicele preţurilor de consum, veniturile populaţiei au înregistrat o creştere de 0,9%, arată datele Biroului Naţional de Statistică.Cea mai importantă sursă de venit continuă să fie salariul care asigură peste 40% din venituri. Prestaţiile sociale au contribuit la formarea veniturilor gospodăriilor în proporţie de 23,7%.Urmează veniturile obţinute din activităţile pe cont propriu - 14% din veniturile populaţiei, inclusiv 8,6% sunt veniturile din activitatea individuală agricolă, iar 5,4% – veniturile din activitatea individuală non-agricolă.Transferurile băneşti din afara ţării rămân a fi o sursă importantă pentru bugetul gospodăriilor. În medie, acestea reprezintă 17,6% din total venituri.Cheltuielile medii lunare de consum ale populaţiei în primu trimestru din acest an au constituit în medie 2091,0 lei, fiind în creştere faţă de aceeaşi perioadă a anului precedent cu 1,6%.Cea mai mare parte a cheltuielilor tradiţional este destinată necesarului de consum alimentar – 44,1% (42% în trimestrul I 2016). Pentru întreţinerea locuinţei o persoană în medie a alocat 18,7% din cheltuielile totale de consum (+ 1,2 p.p faţă de trimestrul I 2016), iar pentru îmbrăcăminte şi încălţăminte – 9,7% (nivelul anului precedent).Celelalte cheltuieli au fost direcţionate pentru serviciile de sănătate – 6,3% (nivelul anului precedent), comunicaţii (4,6% faţă de 4,3% în trimestrul I 2016), dotarea locuinţei – 3,8%, transport – 3,5%, învăţământ – 0,7%, etc.