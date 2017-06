Încrengăturile dubioase la TransOil: Cine este omul de încredere al lui Plahotniuc

Mai multe firme din Iaşi, înfiinţate şi controlate de fraţii Vasile şi Petru Barnea, sunt în spatele (anunţatului, deja) faliment al firmelor din grupul Trans Oil, conform unor informaţii primite pe surse neoficiale. Este vorba despre o suveică de trei firme, toate cu sediul în Holboca, judeţul Iaşi - ABV Wine, Federal Business li Energy Crop Trading - firme care controlează afacerile grupului Trans Oil printr-o serie de manevre de culise, neştiute de publicul larg. Una din firme, Energy Crop Trading, a cerut chiar insolvenţa firmei Comcereal, pe data de 15 mai 2017, pentru o datorie de 37 miliarde lei vechi, demonstrând că fraţii Barnea au deplinul control al afacerilor cu grupul Trans Oil.Ce se petrece, de fapt? ABV Wine si Federal Business, dar si Energy Crop Trading, au aprovizionat, în ultimii doi ani, firmele Comcereal, Agrocomplex si R-Agro cu motorină, seminţe, erbicide etc., la preţuri foarte mari, scrie vremeanoua.ro . Aceste firme au ajuns, de când moldovenii au preluat firmele agricole Comcereal, Agrocomplex si R-Agro, la cifre de afaceri ametitoare, pe baza unor afaceri nu tocmai curate, mai spun aceleaşi surse. Nici patronii de la Trans Oil nu ar fi străini de manevrele celor din grupul de firme al fraţilor Barnea, societăţile agricole fiind falimentate în mod constant, cu largul concurs al patronilor din R. Moldova.Reţeta a fost simplă şi cunoscută în diverse medii economice. SC Abv Wine SRL aprovizionează firmele din grupul Trans Oil cu sămânţă, erbicide şi substante, iar Federal Business aduce motorină şi piese de schimb. Totul pe datorie.„Procedeul este la fel ca şi în anul 2015, doar că s-a schimbat partenerul (partenerii). Preţurile facturate la inputuri au fost exagerate, cu mult peste preţul pieţii. Aceste inputuri au avut certificate de calitate doar 10% din ele, o parte fiind şi expirate. Plata acestor inputuri (sămânţă, erbicide, substanţe, motorinã) s-a făcut, în 2016, cu livrări de produse agricole cu preţuri mici, fără a se face calitatea lor la expediere, calitatea făcându-se de către client, fără delegat din partea firmei producãtoare, ceea ce a adus un deficit economic societăţilor producătoare”, explică unele surse din interior.În 2017, plata inputurilor s-a fãcut cu bani, de data aceasta, bani proveniti din subventia pe suprafatã primitã de firmele agricole din grupul Trans Oil, pe filiera APIA Vaslui. Iatã si sumele înregistrate ca subventii în contul grupului Trans Oil: Comcereal Vaslui – 6,97 milioane lei, Agrocomplex Bârlad – 2,499 milioane lei, R-Agro Fãlciu – 1,521 milioane lei. În total, peste 11 milioane lei. O parte din aceste sume au fost garantate cãtre ABV Wine SRL Iasi si Federal Business. Astfel, cele douã firme iesene, au încasat sume foarte mari de pe urma afacerilor cu Trans Oil: de la Comcereal au încasat 2,977 milioane lei, de la Agrocomplex Bârlad – 1,034 milioane lei, iar de la R-Agro Fãlciu – 445.000 lei.Asa s-a ajuns în situatia în care datoriile firmelor din grupul Trans Oil cãtre firmele fratilor Barnea au crescut în mod constant, fapt care a condus, încet, dar sigur, la falimentul societãtilor Comcereal, Agrocomplex sau R-Agro. Sumele au fost extrase din arhiva electronicã de garantii mobiliare (Arhiva Electronicã de Garantii Reale Mobiliare – AEGRM constituie un sistem de evidentã a prioritãtii ipotecilor mobiliare si de publicitate, structurat pe persoane si bunuri, care asigurã înregistrarea operatiunilor privind ipotecile mobiliare, a operatiunilor asimilate acestora, a altor drepturi prevãzute de lege, precum si publicitatea operatiunilor juridice prevãzute de lege, n.r.).Astfel, în timp ce banii se duc în conturile familiei Barnea, proprietarii de terenuri nu au primit de mai bine de doi ani arenda, iar salariatii nu-si primesc drepturile salariale sau garantiile la timp, de mai bine de doi ani de zile. Si, pentru a arãta dimensiunea afacerilor cu iz penal din jurul Trans Oil, ale fratilor Barnea, iatã cum au evoluat afacerile lor: ABV Wine – 7 milioane lei, în 2013, 14 milioane lei, în 2015, 21 milioane lei, în 2016; Federal Business – 80.881 lei, în 2015, 10,861 milioane lei, în 2016. În privinta Energy Crop Trading SRL, o altã firmã a fratilor Barnea, aceasta are cifrã de afaceri zero pe 2016, însã reclamã o datorie de 3.727.692 lei, fapt pentru care a cerut deja falimentul firmei Comcereal.Vasile si Petru Barnea sunt doi oameni de afaceri din Iasi, care au înfiintat o sumedenie de firme în ultimii ani, unele dintre ele cu datorii foarte mari cãtre creditori. La una dintre ele, ABV Invest SRL, creditorii au cerut deja insolventa, fiind vorba de firme ca Podgoria Husi – 464.000 lei, Redoxim SRL – 294.000 lei, Summit Agro România – 270.000 lei, BRD – 359.000 euro. În 2011, aratã sursele noastre, fratii Barnea au mai înfiintat încã o firmã, Recorom Prest SRL, tot cu sediul în Holboca, la fel ca toate celelalte firme, care nu a desfãsurat activitate pânã în iunie 2017, când, brusc, devine plãtitoare de TVA.Ce ne spun toate aceste date? Cã fratii Barnea au pus la cale o retea de firme în Iasi, societãti care s-au “lipit”de firmele agricole Comcereal, Agrocomplex sau R-Agro, imediat ce acestea au fost cumpãrate de moldovenii de la Trans Oil. Asupra modului în care aceste firme au realizat cifre de afaceri imense, în în ultimii doi ani, planeazã multe suspiciuni, dacã ar fi sã dãm crezare unor surse bine informate. În 2014 si 2015, dacã e sã analizãm cazul firmei Federal Business SRL, aceasta a avut o cifrã de afaceri modestã.În 2016, firma sare la o cifrã de afaceri de 10,66 milioane lei, sumã provenitã de pe urma contractelor cu firmele Comcereal, Agrocomplex si R-Agro. Este vorba, sustin sursele noastre, doar de afaceri pe hârtie, cu scopul de a optimiza taxele si impozitele achitate de alte firme. Metoda de lucru a fratilor Barnea este si ea interesantã. Tot ce a însemnat inputuri – sãmântã, erbicide, substante etc. – contractate de cele trei firme agricole din grupul Trans Oil, ar fi circulat cu avize prin patru firme. Este vorba, în primul caz, de o firmã A, sã spunem, de la care sunt luate inputurile, acestea ajung la firma Biochem SRL, cu sediul în Constanta, dupã care circulã pe traseul Federal Business – ABV Wine SRL – Comcereal.Se observã, deci, cã societatea Federal Business a fãcut afaceri doar pe hârtie, însã nicio institutie a statului român nu se sesizeazã pânã acum. Aceeasi societate Federal Business a cumpãrat si terenul aferent bazei Fãlciu.Activitatea celor trei firme agricole – Comcereal, Agrocomplex Bârlad si R-Agro Fãlciu este coordonatã de Valeriu Cojocaru, numit pe postul de director general (unele voci sustin cã acest Cojocaru ar fi omul de încredere al lui Plahotniuc la Vaslui, n.r.). Acest director a venit la conducere din august 2015, iar din august 2016 a preluat toate firmele. Cojocaru, spun sursele noastre, ar fi actionat în mod direct pentru falimentarea firmelor agricole din subordine. Între directorul Comcereal si fratii Barnea este o legãturã mai veche, mai spun aceleasi surse, pentru cã Valeriu Cojocaru face afaceri cu vin împreunã cu afaceristii din Iasi, având o societate de vinificatie în zona Cãinari, din R. Moldova.Circulã zvonuri contradictorii, conform cãrora directorul Cojocaru, împreunã cu cei implicati si cu conducerea Trans Oil, ar fi sustras mari sume de bani din firma Comcereal, provocând declinul societãtilor, spre implicarea arendatorilor, a Fiscului, bugetelor locale, furnizorilor si chiar salariatilor. Va fi interesant de vãzut care este adevãrul în acest caz, asupra cãruia tragem un semnal de alarmã.