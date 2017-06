Amazon, Apple, Google, Facebook - companiile care cumpără lumea şi vor controla fiecare aspect al vieţii

Amazon.com are şanse mari să devină prima afacere care depăşeşte 1.000 de miliarde de dolari, iar Facebook Inc., cea mai cunoscută reţea de socializare din lume, creează drone, hardware pentru realitatea virtuală, spectacole de televiziune şi chiar interfeţe telepatice între creiere umane şi computere.



Amazon este o companie-fenomen. Născută ca magazin online de cărţi, a devenit cel mai mare retailer electronic din lume şi un ucigaş de malluri, iar prin achiziţia magazinelor Whole Foods din America ţinteşte la gâtul celui mai mare retailer din lume, Walmart.



Amazon.com tinde să fie o companie totală, una care încearcă să facă totul şi să vândă orice, cu şanse mari să devină prima afacere care depăşeşte 1.000 de miliarde de dolari, potrivit Barclays. Este deja campioana lumii la investiţii în cercetare şi dezvoltare. Whole Foods, achiziţie de aproape 13,7 miliarde de dolari, îi aduce magazine de alimente organice.



Deşi este o afacere de nişă, Whole Foods este unul dintre cei mai mari retaileri din America. În portofoliul de operaţiuni al Amazon.com mai intră, printre altele, cloud computing-ul, speakere activate vocal, streaming video, producţie de studio, cu care a livrat filme şi spectacole premiate, curierat la scară largă, livrare de alimente, dispozitive mobile şi tot felul de produse de internet, cum ar fi site-ul DPReview, un reper în analizele aparaturii foto, după cum aminteşte The New York Times. Amazon.com îşi poate pune amprenta asupra vieţii fiecărui american şi nu numai.



Modul în care creşte şi gândeşte acest gigant reflectă o tendinţă vizibilă în America, mai ales la companiile născute în Silicon Valley. De acolo, tentaculele câtorva coloşi de tehnologie ating industrii la care nimeni nu s-ar fi aşteptat, modelând lumea după chipul lor în efortul de a ocupa pieţe noi după saturarea celor vechi cu produsele lor, notează The Wall Street Journal. Aceste companii sunt motivate de ambiţie, la care se adaugă ideea aproape me­sianică a celor din Silicon Valley că tehnologia poate repara orice industrie din lume.



Doar câteva exemple: Apple Inc., un producător de computere devenit fabricantul celor mai râvnite telefoane mobile, lucrează la maşini autonome şi la produse de augmented reality, explorând în acelaşi timp teritoriul plăţilor cotrolat de bănci. În contextul actual, Apple are şanse mai mari decât Amazon.com să devină prima companie de 1.000 de miliarde de dolari din lume. Facebook Inc., cea mai cunoscută reţea de socializare din lume, creează drone, hardware pentru realitatea virtuală, spectacole de televiziune şi chiar interfeţe telepatice între creiere umane şi computere.



Compania-părinte a Google, Alphabet, încă în mare parte o afacere de publicitate cu un motor de căutare, a construit Android, cel mai utilizat sistem de operare pentru dispozitivele mobile inteligente. Alphabet domină industria hărţilor, lucrează la baloane care să furnizeze internet, la dispozitive aeriene care să capteze energia eoliană şi la soluţii pentru prelungirea vieţii omului. Compania este, de asemenea, unul dintre liderii tehnologiei pentru maşini autonome.



Între timp, miliardarul Elon Musk aduce conceptele sale de tehnologie pe orice piaţă vrea - finanţe, auto, energie, industria aerospaţială. Aduce sateliţi pe orbită cu rachete particulare reuti­lizabile şi vrea să colonizeze planeta Marte, pentru cazul în care salvarea Terrei eşuează. Este un factor pertur­bator mai ales în industria auto şi în indus­tria energiei tradiţionale.



Impactul acestor coloşi este clar: afacerile care nu pot răspunde devenind companii de tehnologie vor fi cumpărate sau împinse pe marginea drumului, dacă nu chiar distruse, iar averea şi, mai important, puterea se vor concentra în mâinile câtorva companii. O mână de companii vor crea un oligopol. Amazon se propagă atât pe orizontală, de la cărţi la alimante organice, cât şi pe verticală, acaparând lanţurile de aprovizionare.





În acest grup de companii, Amazon se distinge prin faptul că este cea mai dispusă să lucreze la probleme de zi cu zi. Pe termen lung, aceasta s-ar putea dovedi cea mai isteaţă strategie, concluzionează WSJ. Tehnologia, pe care o domină, oferă Amazon şi companiilor de acest gen posibilităţi nenumărate.



Pentru Amazon, Whole Foods este cel mai mare pariu financiar de până acum. Compania îi aduce 400 de magazine fizice. Giganţii de pe teritoriile invadate de companiile de tehnologie nu se dau bătuţi uşor. Ba chiar contraatacă. Walmart a cumpărat recent comerciantul online de îmbrăcăminte Bonobos cu 310 milioane de dolari, a cincea achiziţie din domeniul comerţului electronic în mai puţin de un an.