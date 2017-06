Cum guvernul Filip vrea să atragă investiţii străine în Moldova: Cu foi de parcurs şi angajamente

După ce un an în urmă a aprobat o nouă strategie de atragerea a investiţiilor, şeful Executivului a semnat un Angajament şi o Foaie de parcurs pentru stimularea investiţiilor.



Documentele nu au fost făcute publice, dar din comunicatele de presă ale Guvernului rezultă că acestea ar conţine "principalele acţiuni pentru atragerea şi menţinerea investiţiilor private în Republica Moldova".



„Am toată certitudinea că acest Angajament şi Foaia de parcurs ne vor ghida, pas cu pas, toate acţiunile şi vom avea şi rezultatele necesare”, a declarat Premierul Pavel Filip în cadrul unei şedinţe a Consiliului Economic.



Printre obiectivele de bază ale Angajamentului se numără consolidarea şi modernizarea cadrului juridic cu privire la investiţii şi aplicarea bunelor practici internaţionale în domeniu. De asemenea, este urmărită construirea unui dialog productiv cu mediul de afaceri şi asigurarea participării acestuia, dar şi a comunităţii ştiinţifice, a organizaţiilor internaţionale de profil, în procesul de implementare a reformelor.



În particular, potrivit Foii de parcurs cu privire la politicile investiţionale, Executivul intenţionează să creeze un mecanism eficient de examinare a plîngerilor investitorilor, să optimizeze în continuare procedura de acordare a vizelor şi permiselor de muncă pentru cetăţenii străini şi să publice periodic un inventar al tuturor stimulentelor oferite investitorilor.



Totodată, vor fi fortificate capacităţile instituţionale ale Organizaţiei pentru Atragerea Investiţiilor şi Promovarea Exporturilor (MIEPO) şi va fi creată o sursă oficială de informare a investitorilor cu privire la potenţialii parteneri din Republica Moldova. În demersul de a spori competitivitatea ţării pentru investiţiile autohtone şi străine, Guvernul mizează şi pe asistenţa tehnică a partenerilor externi, se arată într-un comunicat de presă al Executivului.



De notat că în aprilie 2016, Guvernul a adoptat Strategia naţională de atragere a investiţiilor şi promovare a exporturilor pentru anii 2016-2020, dar şi a Planului de acţiuni pentru implementarea acesteia.



Deocamdată Guvernul nu a prezentat un raport al rezultatelor implementării acestei strategii. Probabil pentru că rezultatele nu sunt cele aşteptate.



Potrivit strategiei Guvernul îşi propunea ca, în perioada 2016-2020 să atragă un influx net de investiţii străine directe (ISD) de circa 380 milioane dolari, efectul cărora ar fi aducerea la buget a unor venituri fiscale de circa 232 milioane dolari.



De asemenea, se urmărea crearea a cel puţin 10.000 locuri de muncă, creşterea volumului exporturilor de bunuri până la trei miliarde dolari, iar exporturile de servicii până la 1,2 miliarde dolari, reducerea deficitului comercial din PIB cu 4%, scăderea ratei şomajului cu 1,4%, creşterea ponderii ISD în PIB până la 3,9%.



În ce mai investesc străinii



Datele Băncii Naţionale a Moldovei, relevă că la finele anului 2016, stocul total de investiţii străine directe în economia naţională constituia 3,581.43 milioane dolari, cu 3.3% faţă de finele anului precedent, dar care rămâne mai mic cu circa un procent faţă de nivelul din 2013-2014.



Adică ceva mai mult de o mie de dolari pe cap de locuitor, unul dintre cele mai scăzute niveluri din regiune.



Din stocul total de ISD, capitalul social şi venitul reinvestit deţin o pondere de 75,1%, iar împrumuturile intragrup (alt capital) – 24,9%. În distribuţia geografică a capitalului social acumulat, investitorilor din ţările UE le-a revenit ponderea majoritară – 53,4%, în timp ce din CSI mai puţin de 11%.



Conform repartiţiei stocului de ISD sub formă de capital social pe ramuri ale economiei, principala activitate economică care a beneficiat de investiţii străine rămâne industria prelucrătoare (23,2%ă din stocul total), urmată de activităţile financiare (23,0%), mai relevă datele BNM.