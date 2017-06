Doc // Averea preşedintelui CCA în 2016: Depozit bancar de 2 milioane de lei pe numele socrului pensionar

Noul preşedinte al Consiliului Coordonator al Audiovizualului (CCA), Dragoş Vicol, a trecut în declaraţia sa de avere pentru anul 2016 un depozit bancar de 2,1 milioane de lei la Eximbank. Oficial, contul aparţine socrului său pensionar.Preşedintele CCA precizează în document că acest depozit a fost deschis datorită „procentului atractiv” oferit pensionarilor - 16%, rata dobânzii fiind fixă. Oferta se numeşte „Pensionato”. Dragoş Vicol a indicat în declaraţia de avere că administrează contul prin procură, iar banii provin din retragerea periodică parţială a mijloacelor băneşti din depozitul său, tot de la Eximbank.De fapt, în aceeaşi declaraţie, el a mai trecut un cont bancar în valoare de peste 400.000 de lei deschis la 31 decembrie 2016 la aceeaşi bancă. În acest caz rata este de 10,5%, flotantă.Totodată, Dragoş Vicol a declarat o dobândă de aproape 60.000 de lei obţinuţi din depozitul Pensionato, iar din celălalt - circa 156.000 de lei. În declaraţia de avere pentru anul 2015 , el a indicat patru conturi bancare de depozit, cu o valoare totală de peste două milioane de lei, doar că toate erau trecute pe numele său.Solicitat de Anticoruptie.md, Dragoş Vicol a declarat că banii aparţin familiei sale şi că au fost adunaţi pe parcursul ultimilor 12-14 ani. „Am fost şef de catedră la ULIM, am obţinut granturi. Soţia este angajata unei misiuni diplomatice. Am avut şi alte depozite. Am făcut rezerve începând de prin 2003”, ne-a spus el.În 2016, preşedintele CCA a avut un salariu de 116.000 de lei, iar soţia sa, angajată la Ambasada României în Republica Moldova, 153.000 de lei. Alte peste 100.000 de lei Dragoş Vicol i-a câştigat din activităţi ştiinţifico-didactice.El a mai trecut în declaraţie două apartamente, unul cu o suprafaţă de 60 de metri pătraţi şi cu o valoare cadastrală de peste 330.000 de lei, iar celălalt cu o suprafaţă de 66 de metri pătraţi şi care, la fel, valorează peste 330.000 de lei.Soţia lui Dragoş Vicol deţine 29 de acţiuni la Moldova-Agroindbank şi a obţinut o dobândă de peste 4.000 de lei. Ea mai are valori mobiliare la SA Fond-AF, dar nu ar fi obţinut dividende.Dragoş Vicol a fost ales preşedinte al CCA la mijlocul lunii mai după ce Dinu Ciocan şi-a prezentat demisia din această funcţie odată cu expirarea mandatului de şase ani.