Avertisment fără precedent de la unul dintre cei mai puternici investitori din lume: Vine cea mai mare CRIZĂ din toate timpurile

Sursa: jurnal.md/zf.ro Foto: money.cnn.com 13.06.2017 11:00

Militardul american Jim Rogers, unul dintre cei mai prolifici investitori din lume, anunţă începutul unei noi crize globale, "cea mai mare pe care o va prinde în timpul vieţii", scrie Business Insider.



Rogers susţine că viitoarea prăbuşire financiară ar urma să aibă loc la sfârşitul acestui an sau în 2018:



"Este interesant, pentru că lucrurile pleacă de unde nu te uiţi. În 2007, Islanda a dat faliment. Şi oamenii au spus 'Islanda? Este asta o ţară? Are măcar o piaţă?' Apoi a dat faliment Irlanda. Apoi Bear Stearns şi Lehman Brothers. Şi lucrurile au spiralat. Mereu se întâmplă când nu te uiţi. Ar putea fi orice. Ar putea fi un fond de pensii din SUA care dă faliment. Ar putea fi o ţară pe care nu o urmărim. Ar putea fi război – deşi este foarte puţin probabil. Criza va fi cea mai mare pe care am prins-o vreodată".



Miliardarul american susţine că au fost probleme în America la fiecare 4-7 ani de la începuturile Republicii, iar acum au trecut deja 8 ani de la ultima criză.



”Este cea mai lungă absenţă a unei criză din istorie, deci o nouă recesiune urmează. În 2008 am avut o problemă cu datoria. Datoria de atunci nu se compară cu ce datorii avem acum. În 2008, chinezii aveau mulţi bani păstraţi pentru zile negre. Când a început să ”plouă”, au început să cheltuie banii. Acum până şi chinezii au datorii imense, iar datoria este mult mai mare. Rezerva federală, banca centrală din America, are un bilanţ plin de datorii, de cinci ori mai mari faţă de 2008”.



Întrebat de Business Insider dacă poate cineva să salveze lumea de la această situaţie, Rogers a răspuns că se va încerca. ”Vor încerca să crească dobânzile. Apoi, când lucrurile vor fi cu adevărat rele, oamenii vor începe să sune şi vor spune: trebuie să mă salvezi. Este vorba de civilizaţia vestică, iar aceasta se va prăbuşi. Apoi FED, care este făcut din birocraţi şi politicieni, va spune că ”Trebuie să facem ceva”. Şi vor încerca să facă, dar nu vor reuşi.



”De aceea m-am mutat în Asia. Copiii mei deja vorbesc mandarină. Veţi vedea cum vor cădea guvernele, vom vedea ţări care vor cădea. Islanda a eşuat ultima oară, alte ţări vor urma. Veţi vedea partide că vor dispărea, veţi vedea instituţii care există de peste 150 de ani că vor dispărea”.