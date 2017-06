Lista neagră a auditorilor şi altor specialişti din sectorul energetic

Consiliul de administrare al Fondului pentru Eficienţă Energetică (FEE) a decis crearea unei ”liste negre” a auditorilor energetici, elaboratorilor de devize, verificatorilor de proiecte şi responsabililor tehnici, care au comis lacune în procesul de evaluare şi monitorizare a implementării proiectelor finanţate de Fond.Potrivit viceprim-ministrului, Octavian Calmîc, care este şi preşedintele Consiliului, decizia cu privire la crearea şi includerea în „lista neagră” a unor dintre specialiştii respectivi vine în rezultatul analizei lacunelor comise de ei în procesul de evaluare a calităţii implementării proiectelor finanţate de Fond, scrie Mold-Street. În context, FEE urmează să sesizeze entităţile naţionale responsabile de atestarea specialiştilor din categoriile respective, precum şi organele de resort în vederea sancţionării acestora pentru oferirea asistenţei tehnice necalitative beneficiarilor de proiect.În scopul transparentizării şi eficientizării procesului de implementarea a proiectelor, Consiliul de administrare a FEE a decis internaţionalizarea acestuia prin implicarea mai activă a partenerilor de dezvoltare în evaluarea şi realizarea proiectelor. Astfel în Consiliu are statut de observator reprezentantul Delegaţiei UE în Moldova, Alexandre Darras, în calitate de observator la şedinţa Consiliului.Membrii Consiliului au decis instituirea obligativităţii de elaborare şi prezentare în adresa FEE a Proiectului de execuţie, aferent obiectivelor proiectului pentru beneficiarii de proiect care au semnat Contractele de grant, dar nu au iniţiat executarea lucrărilor sau se află la etapa incipientă de execuţie a acestora.Ministerul Economiei susţine că această prevedere are drept scop neadmiterea solicitărilor din partea beneficiarilor de proiect de modificare a devizului de cheltuieli în baza căruia a fost aprobat proiectul spre finanţare. Aceasta pentru că în marea majoritate a cazurilor cheltuielile pentru elaborarea Proiectului de execuţie vor constitui parte a contribuţiei proprii a beneficiarilor.Sergiu Corin, noul directorul executiv (interimar) al FEE, a precizat că includerea acestei norme este dictată şi de faptul că aceste modificări sunt efectuate la diferite etape de implementare a proiectelor şi presupun includerea/excluderea unor lucrări necesare pentru protejarea măsurii de eficienţă energetică, care nu au fost prevăzute la etapa iniţială.”Acest fapt, conduce, în majoritatea cazurilor, la modificarea costului total al Contractului de grant şi, totodată, la creşterea contribuţiei proprii pentru unii beneficiari de proiect, iar din lipsa mijloacelor financiare, aceasta nu poate fi asigurată. Prin urmare, are loc creşterea perioadei de implementare şi, respectiv, nerespectarea etapelor de implementare a proiectelor”, a concluzionat Sergiu Corin.Amintim că două luni în urmă ofiţerii CNA şi procurorii anticorupţie au efectuat mai multe percheziţii în toată ţara într-un dosar de corupţie privind trucarea licitaiţiilor în cadrul proiectelor finanţate din Fondul de Eficienţă Eneregtică.Atunci au fost reţinuţi trei primari, contabilul unei primării, cinci directori de gimnazii şi un director-adjunct de liceu, dar şi şefii şi angajaţii a 9 companii.Aceştia sunt bănuiţi de organizarea, prin coparticipare, a unor licitaţii dubioase, desfăşurate în cadrul unor proiecte investiţionale, scopul fiind favorizarea unor agenţi economici. subiectul este trucarea unor licitaţii şi favorizarea unor agenţi economici.