Londra, oraşul cu cei mai mulţi multimilionari din lume

Capitala britanică are acum 4.549 de multimilionari, în creştere cu 3,4% faţă de anul trecut, potrivit The Independent. Poate că economiile din întreaga lume se confruntă cu stagnarea salariilor şi alte probleme majore, însă cei mai bogaţi dintre cei bogaţi se îmbogăţesc şi mai mult iar, în pofida Brexitului, Londra este pe primul loc din perspectiva numărului de multimilionari.



Potrivit unui nou studiu, capitala britanică are acum 4.549 de multimilionari, cu 3,4% mai mulţi faţă de cei 4.400 înregistraţi anul trecut, Londra fiind astfel capitala cu cel mai mare număr de cetăţeni superbogaţi. Studiul, realizat de site-ul de ştiri verdict.ro şi GlobalData WealthInsight, indică faptul că Tokio ocupă poziţia secundă, cu 3.611 multimilionari, în creştere cu 2,2% faţă de 3.532 anul trecut.



Singapore se situează pe poziţia a treia, numărul de multimilionari de acolo avansând cu 3,1%, până la 3.213. Potrivit studiului, Singapore va devansa Tokio, devenind cel mai bogat oraş din Asia până în anul 2030 dacă îşi va menţine actualul ritm de creştere. Alte oraşe incluse în top sunt New York, pe locul patru, urmat de Hong Kong, Frankfurt, Paris, Osaka, Beijing şi Seul. Raportul defineşte multimilionarii ca fiind cetăţeni cu active nete de cel puţin 30 milioane de dolari, excluzând valoarea primei lor locuinţe.