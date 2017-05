O întreprindere de stat, obligată să îi achite 5,6 milioane de lei controversatei companii Energokapital

Curtea Supremă de Justiţie a respins săptămâna trecută recursul companiei de stat Energocom şi pe cel al SA Energokapital în litigiul privind livrarea energiei electrice de la Centrala de la Cuciurgan. Drept urmare, Energocom a fost obligat să achite peste cinci milioane de lei controversatei companii transnistrene care a servit drept intermediar la procurarea energiei electrice din regiunea transnistreană.Iniţial, Energkapital a solicitat în instanţă să îi fie achitate 325.978.741 de lei cu titlu de datorie la plata pentru energia electrică livrată, alţi 14.345.439 de lei cu titlu de datorie la plata penalităţilor aferente obligaţiunilor restante, încă 12.906.038 de lei - cu titlu de dobândă pentru perioada întârzierii la plata obligaţiilor restante şi 4.700.799 de lei cu titlu de prejudiciu pentru executarea necorespunzătoare a obligaţiilor contractuale, scrie portalul Anticoruptie.md După ce a examinat dosarul, la 16 august 2016, Judecătoria Centru, mun. Chişinău a decis încasarea de la Energocom în beneficiul Energokapital a sumei de 5,6 milioane de lei în calitate de penalitatea şi dobândă de întârziere. Curtea de Apel Chişinău a menţinut decizia primei instanţe.Amintim că datoria de 325 de milioane de lei invocată de Energokapital în instanţă a provocat critici în soietate. Experţii independenţi s-au declarat nedumeriţi de suma impunătoare revendicată de compania-intermediară, fondată de companii off-shore.Compania Energokapital cu sediul la Tiraspol, singura care intermedia până la începutul acestui an livrarea energiei electrice de la centrala din Cuciurgan către Republica Moldova, este controlată inclusiv de mai multe companii off-shore ce au legături directe cu firme implicate în furtul de circa un miliard de dolari din sistemul bancar moldovenesc, potrivit unei investigaţii a proiectului mediatic The Black Sea.Proprietarii companiei Energokapital, care din 2014 intermediază distribuţia energiei electrice de la centrala din Cuciurgan spre Chişinău, sunt firme off-shore din China, Marea Britanie, insulele Seychelles şi Belize, „dându-se de bănuit că milioane de dolari ajung în buzunarele oficialilor moldoveni, ruşi şi transnistreni sau altor persoane fizice conectate la aceste administraţii”.Potrivit unor documente făcute publice în august 2016, Energokapital transfera zeci de milioane de dolari către off-shore-urile fondatoare, prin intermediul băncii moldoveneşti Victoriabank. Alexandr Haricikov, un anchetator din stânga Nistrului, care a făcut parte din aşa-zisa comisie parlamentară specială de investigare a crizei valutare din Transnistria, relata că documentele pe care le deţine demonstrează că banii plătiţi pentru energie nici nu au ajuns în băncile transnistrene şi au fost transferaţi automat, sub formă de dividende, companiei Ornament ART Limited, un off-shore din Hong Kong.