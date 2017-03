Petrolul câştigă teren după ce a ajuns la minimul ultimului an

Sursa: jurnal.md/capital.ro Foto: shutterstock.com 09.03.2017 12:07

Bursa japoneză a închis şedinţa de joi în creştere cu 0,34%, indicele principal Nikkei-225 a ajuns la valoarea de 19.318,58 puncte, în creştere cu 64,55 puncte comparativ cu valoarea înregistrată la închiderea şedinţei precedente, transmite Kyodo.



La Seul, Bursa sud-coreeană a încheiat şedinţa de joi în scădere cu 0,20%, indicele principal Kospi a ajuns la valoarea de 2.091,06 puncte, în scădere cu 4,35 puncte comparativ cu valoarea înregistrată la închiderea şedinţei precedente, transmite Yonhap.



Bursa din Shanghai a încheiat şedinţa de joi în scădere cu 0,74%, indicele Shanghai Composite Index a ajuns la valoarea de 3.216,75 puncte, în scădere cu 3,91 puncte faţă de valoarea înregistrată la închiderea şedinţei precedente, transmite Xinhua.



La New York, Bursa de pe Wall Street a închis şedinţa de miercuri cu evoluţii mixte, indicele Dow Jones s-a depreciat cu 0,33%, ajungând la valoarea de 20.855,73 puncte, în scădere cu 69,03 puncte faţă de valoarea înregistrată la închiderea şedinţei precedente.



Indicele Standard and Poor's 500 s-a depreciat cu 0,23%, ajungând la valoarea de 2.362,98 puncte, în scădere cu 5,41 puncte faţă de valoarea înregistrată la închiderea şedinţei precedente.



Indicele Nasdaq s-a apreciat cu 0,06%, ajungând la valoarea de 5.837,55 puncte, în creştere cu 3,62 puncte faţă de valoarea înregistrată la închiderea şedinţei precedente.



La bursa New York Mercantile Exchange - Nymex, cotaţia barilului de petrol light sweet crude cu livrare în luna aprilie a scăzut cu 2,86 dolari, ajungând la închidere la valoarea de 50,28 dolari.



Bursa de la Londra a închis miercuri în scădere cu 0,06%, indicele indicele principal FTSE-100 a ajuns la valoarea de 7.334,61 puncte, în scădere cu 4,38 puncte comparativ cu valoarea înregistrată la închiderea şedinţei precedente, transmite EFE.



La bursa ICE Futures, cotaţia barilului de petrol Brent cu livrare în luna mai a scăzut cu 2,81 dolari, ajungând la închidere la valoarea de 53,11 dolari.



Bursa de la Frankfurt a închis miercuri în creştere cu 0,01%, indicele indicele principal DAX 30 a ajuns la valoarea de 11.967,31 puncte, în creştere cu 1,17 puncte comparativ cu valoarea înregistrată la închiderea şedinţei precedente, transmite EFE.



Bursa de la Paris a închis miercuri în creştere cu 0,11%, indicele principal CAC 40 a ajuns la valoarea de 4.960,48 puncte, în creştere cu 5,48 puncte comparativ cu valoarea înregistrată la închiderea şedinţei precedente, transmite EFE.