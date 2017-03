Câteva detalii puţin cunoscute despre concesionarea a 40% din teritoriul Moldovei unui offshore

Despre cât de serioasă este compania ce va face prospecţiuni ne vorbesc şi cifrele din rapoartele financiare. Astfel se constată că Frontera se confruntă cu grave probleme financiare, iar cotaţia acţiunilor sale la bursa de la Londra a scăzut în 2016 de şapte ori, ceea ce reflectă pesimismul investitorilor şi perspectivele sumbre ale companiei.În anii 2011-2015 compania a lucrat în pierdere, iar veniturile sunt în scădere. De exemplu în anul 2015 la o cifră de afaceri de 3,7 milioane de dolari obţinute din vânzările de petrol şi gaze, pierderile au constituit 20,5 de milioane de dolari.În prima jumătate a anului 2016 veniturile companiei s-au ridicat la doar două milioane de dolari, în timp ce pierderile se apropie de 11 milioane dolari.Frontera Resources se află într-un litigiu cu guvernul Georgiei pentru că a încercat să se sustragă de la plata unei datorii de 30 milioane de dolari până la 1 august 2016. Compania din SUA susţinea că datoria ar urma să fie plătită de subsidiara Frontera din Georgia. În plus se iniţiase şi o procedură de faliment.au susţinut că manevra denotă că echipa de management dă dovadă de „deficit intelectual sau deficit moral, sau ambele”.Abia la finele anului 2016despre restructurarea datoriei pentru o perioadă de până la 1 aigust 2020.Frontera susţine de mulţi ani că un perimetru de gaze naturale concesionat în Georgia are un imens potenţial comercial, însă producţia propriu-zisă este, până în prezent, departe de a se fi situat la înălţimea aşteptărilor.În februarie 2016, Steve Nicandros, preşedinte şi CEO Frontera a anunţat că resursele de gaze descoperite în estul Georgiei includ aproximativ 5 trilioane de metri cubi. „Georgia va deveni o ţară exportator de gaze în termen de trei până la cinci ani. Acesta va furniza gaze naturale către Turcia şi pe pieţele din Europa de Est", a declarat Nicandros.Ministerul Energiei de la Tbilisi şi-a exprimat public îndoielile cu privire la estimările şi promisiunile Frontera Resources. Ministrul adjunct al Energiei Mariam Valishvili a subliniat faptul că Frontera Resources a făcut astfel de declaraţii deja de trei ani - iniţial a anunţat despre 43 de miliarde de metri cubi, apoi aproximativ un trilion de metri cubi, iar acum aproximativ 3,8 trilioane de metri cubi de gaz.„O dată Frontera a comandat un raport de evaluare a potenţialului anumitor zăcăminte, care apreciază pozitiv resursele care pot exista în Georgia, dar acestea nu sunt confirmate şi cu potenţial pentru producţie”,Într-un comunicat de presă Frontera anunţă că are dreptul exclusiv de a explora pentru producerea şi dezvoltarea resurselor de hidrocarburi din cadrul unei zone care cuprinde aproximativ 3 milioane de acri situate în partea de sud a ţării. Termenul de ansamblu a Acordului de concesiune este de 50 de ani de la data executării sale, inclusiv o fază iniţială de explorare de până la zece ani.Suprafaţa exactă şi perimetrul unde se vor face prospecţiuni este indicată în contractul de concesiune: 12.125 kilometri pătraţi, ceea ce constituie circa 36% din teritoriu. Din anexa 1 la contract rezultă că lucrările de prospecţiune vor putea fi efectuate şi în suburbiile Chişinăului.Compania a promis să investească şase milioane de dolari în următorii cinci ani. Cifra este una infimă, dacă ţinem cont că lucrările de prospecţiune sunt destul de costisitoare.Igor Nicoară, directorul Institutului de Geologie şi Seismologie al AŞM, s-a arătat nedumerit de această sumă. „Este o sumă foarte mică. Doar o sondă săpată până la adâncimea de 500 de metri ar costa între 500.000 şi un milion de dolari. Aceste şase milioane de dolari sunt doar pentru activităţi ce nu necesită lucrări de explorare", a declarat Igor Nicoară, în cadrulDirectorul Institutului de Geologie şi Seismologie a menţionat că Republica Moldova s-a confruntat deja cu experienţe negative în acest domeniu, pomenind de contractul de concesiune din 1995, semnat cu o altă companie americană din Texas, Redeco Ltd, care a făcut careva lucrări, dar activitatea nu a fost dusă până la capăt şi nu s-a aflat dacă în subsolul ţării sunt rezerve importante de petrol şi gaze.