„Informaţiile privind concesionarea a 40% din teritoriul RM au intrat pe uşa din spate în spaţiul public; Cetăţenii au fost surprinşi de semnarea contractului”

Sursa: jurnal.md Foto: jurnal.md 08.03.2017 08:14

Subiectul privind concesionarea a 40% din teritoriul Republicii Moldova a intrat pe uşa din spate în spaţiul public. Acest subiect nu a fost discutat pe larg, iar cetăţenii au fost surprinşi de semnarea contractului de concesionare. Declaraţiile au fost făcute în cadrul emisiunii „Ora Expertizei” de la Jurnal TV.



„Suntem într-un disconfort total privind acest subiect, deoarece el a intrat pe uşa din spate în spaţiul public. Noi nu am început discuţii de la capătul care trebuie”, a declarat Veaceslav Ioniţă, expert în politici economice IDIS-Viitorul.



Totodată, Veaceslav Ioniţă a menţionat că contratul privind concesionarea a 40% din teritoriul Republicii Moldova a fost o surprindere pentru cetăţeni, care nu au ştiut detalii despre această înţelegere dintre Guvernul RM şi compania americană Frontera Resources International.



„Nemulţumirea este că cetăţeanul de rând nu a ştiut. Oamenii stau şocaţi şi nu înţeleg cum a apărut acest subiect. Pentru societate este o surprindere, nu s-a discutat în spaţiul public”, a explicat invitatul emisiunii.



Referindu-se la contractul privind concesionarea celor 12.000 de kilometri pătraţi, care reprezintă circa 40% din teritoriul Republicii Moldova, directorul Institutului de Geologie şi Seismologie al AŞM, Igor Nicoară, a spus că statul trebuie să-şi protejeze interesele.



„În orice acord este important ca statul să-şi exprime interesele şi să le protejeze. Statul trebuie să negocieze foarte bine”, a afirmat Igor Nicoară.

În context, Igor Nicoară a menţionat că Republica Moldova s-a confruntat deja cu experienţe negative în acest domeniu: „Aceleiaşi situaţie a fost în România, acolo societate s-a opus exploatării gazelor de şiit. Tot acelaşi caz a fost şi la exploatarea zăcământului roşia montană, aici tot numai prin intervenţii societăţii civile a fost oprit procesul. Noi tuşi am avut o experienţă nu prea plăcută cu un contract de concesiune în 1995, când o companie americană a venit cu planuri mari, dar care s-au redus . Au făcut careva lucrări, dar activitatea nu a fost dusă până la capăt”.



Amintim că premierul Pavel Filip, şi preşedintele companiei Frontera Resources International LLC, Steve C. Nicandros, au semnat pe 3 martie, Declaraţia comună privind explorarea, producţia şi dezvoltarea resurselor de hidrocarburi în Moldova. Compania Frontera Resources International a anunţat prima despre semnarea acestei declaraţii, în timp ce comunicatul Guvernului a venit abia peste trei ore.



Potrivit comunicatului difuzat de companie, Frontera şi Guvernul Moldovei reafirmă angajamentele lor reciproce, în temeiul Acordului de concesiune din 2 ianuarie 2017, în temeiul căruia Frontera are dreptul exclusiv de a explora pentru, producerea şi dezvoltarea resurselor de hidrocarburi dintr-o zonă care cuprinde aproximativ 3 milioane de acri (circa 12.000 kilometri pătraţi n.r.) situate în bazinul Dobrogea din sudul ţării.



Termenul Acordului de concesiune este de 50 de ani de la data executării sale, inclusiv o fază iniţială de explorare de până la zece ani.



Frontera Resources este o companie americană, cu sediul la Houston, Texas, SUA, dar care are fondatori din offshorurile Delaware şi insulele Cayman.