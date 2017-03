BREXIT: Dacă Parlamentul respinge proiectul de acord, Regatul Unit va ieşi din UE fără niciun acord

08.03.2017

Camera Lorzilor a aprobat marţi un nou amendament la proiectul de lege care îi conferă premierului britanic, Theresa May, puterea de a lansa negocierile cu Uniunea Europeană cu privire la ieşirea Marii Britanii din forul comunitar (Brexit), reclamând un vot al Parlamentului de la Londra asupra rezultatului final al negocierilor cu UE, transmit agenţiile internaţionale de presă.



Cu 366 de voturi pentru şi 268 contra amendamentului, guvernul condus de doamna May a suferit o a doua înfrângere în cadrul procesului de adoptare a textului în camera superioară, după cea de săptămâna trecută când aceasta a aprobat un prim amendament în vederea protejării drepturilor cetăţenilor UE în Regatul Unit, notează EFE.



Premierul Theresa May a declarat clar că doreşte ca proiectul de lege (privind Brexitul - n.r.) să fie votat fără alte amendamente, a precizat marţi purtătoarea de cuvânt a şefei executivului britanic, potrivit Reuters.



„A fost foarte clară atunci când a spus că vrea ca proiectul neamendat să fie votat. Este o lege simplă cu un scop - acela de a da guvernului puterea de a declanşa articolul 50'', a spus ea, cu referire la articolul specific din Tratatul de la Lisabona ce marchează începerea tratativelor privind ieşirea unei ţări din UE.



Premierul britanic le-a promis deja parlamentarilor un vot pe baza unei acceptări sau a unei respingeri a ofertei Bruxellesului, ceea ce înseamnă că, dacă ei resping proiectul de acord, Regatul Unit va ieşi din UE fără niciun acord. Dar detractorii săi se tem că aceasta ar putea provoca un haos economic şi juridic, deoarece toate acordurile şi contractele comerciale dintre Londra şi blocul comunitar ar deveni caduce peste noapte.



Membrii non-aleşi ai camerei superioare a parlamentului au adoptat miercurea trecută, cu 358 de voturi ''pentru'' şi 256 ''împotrivă'', un prim amendament destinat protejării drepturilor a trei milioane de cetăţeni europeni care trăiesc în Regatul Unit. Votul a întârziat cu o săptămână adoptarea textului care permite lansarea procedurii de ieşire din Uniunea Europeană, deoarece el antrenează o nouă examinare a proiectului de lege de către deputaţi, care l-au adoptat în primă lectură cu 494 de voturi ''pentru'' şi 122 ''împotrivă''.



Aceste amendamente exclud astfel posibilitatea lansării negocierilor cu Bruxellesul în această săptămână, deoarece Camera Comunelor (camera inferioară a parlamentului britanic) trebuie să examineze din nou textul, probabil la 13 martie.



Premierul Theresa May intenţionează să declanşeze articolul 50 până la sfârşitul lui martie, termen pe care ministrul britanic pentru Brexit, David Davis, l-a confirmat vineri, la Bratislava.



La finalul lunii ianuarie, şefa executivului de la Londra sublinia că rezultatul referendumului privind apartenenţa Marii Britanii la UE nu a fost o decizie de autoizolare a ţării sale, întrucât istoria şi cultura acesteia sunt profund racordate la restul lumii. ''Suntem o ţară europeană şi mândră de moştenirea noastră europeană comună. Dar, suntem întotdeauna o ţară care priveşte dincolo de Europa către restul lumii. Iată de ce suntem una dintre ţările cu cea mai mare diversitate rasială din Europa'', afirma May.