De ce autorităţile vor să instituie un control draconic pe piaţa schimbului de valută

Elaborarea şi adoptarea unei noi legi vine din necesitatea de a transpune prevederile Directivei (UE) 2015/849 a Parlamentului European şi a Consiliului din 20 mai 2015 privind prevenirea utilizării sistemului financiar în scopul spălării banilor sau finanţării terorismului, precum şi a standardelor Financial Action Task Force (FATF) revizuite în 2012.Totuşi, la o privire mai minuţioasă asupra legii poate fi dedus că pe alocuri maniera de interpretare şi transpunere a rigorilor europene s-a făcut pornind de la premiza că fiecare cetăţean este un potenţial criminal, iar în unele cazuri prevederile legii acoperite de norme internaţionale nu sunt de fapt decât nişte „inovaţii” moldoveneşti.Despre faptul că proiectul conţine prevederi mai dure este menţionat chiar în nota informativă a acestuia. Or, în general transpunerea directivelor europene nu se face prin simpla copiere a normelor de acolo, ci prin adaptarea acestora la specificul fiecări ţări, iar autorii par să fi ales pentru Republica Moldova o abordare mai poliţienească.Conform acestora, „la elaborarea proiectului a fost utilizată metoda comparativă, când prevederile echivalente din ambele standarde (Directiva UE şi Recomandările FATF) se examinează concomitent şi se selectează pentru implementare în legislaţia naţională standardul mai sever, iar în alte cazuri cerinţa mai riguroasă a fost dictată de către realităţile de dezvoltare economică şi financiară ale Republicii Moldova”.Una din inovaţiile importante aduse de noua lege vizează măsurile de precauţie privind clienţii. Aceasta prevede printre altele că instituţiile care cad sub incidenţa acestei legi trebuie să ia măsurile respective la efectuarea tuturor tipurilor de tranzacţii ocazionale în valoare de cel puţin 20.000 lei prin o singură operaţiune sau la efectuarea tranzacţiilor ocazionale în valoare de cel puţin 100.000 lei indiferent dacă acestea se efectuează prin una sau mai multe operaţiuni care par a avea legătură între ele. Iniţiativa va afecta băncile, casele de schimb valutar, participanţii profesionişti la piaţa financiară nebancară, organizatorii jocurilor de noroc, agenţii imobiliari, activităţile din domeniul metalelor preţioase, companiile de leasing, de audit, de servicii poştale etc.Comparativ cu prevederile actuale care admit un minim de 50.000 de lei, aceasta înseamnă o reducere a plafonului minim de 2,5 ori pentru efectuarea măsurilor respective, care presupun: