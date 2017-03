Veşti proaste pentru agricultori: Valoarea subvenţiilor din acest an ar putea să scadă cu circa 250 de milioane lei

A fost publicată Legea cu privire la principiile de subvenţionare a producătorilor agricoli. Aceasta aduce o serie de modificări şi perfecţionări a cadrului legal, inclusiv prevede că alocaţiile anuale din bugetul de stat, cumulativ cu alte surse, pentru Fondul naţional de dezvoltare a agriculturii şi mediul rural vor constitui cel puţin 2% din veniturile aprobate ale bugetului de stat.



În consecinţă, autorităţile vor putea fi în drept legal de a diminua semnificativ fondul de subvenţii din acest an. Or, autorităţile au promis că vor aloca subvenţii de circa 900 de milioane lei, dar legea le permite să aloce doar circa 660 milioane lei.



Astfel veniturile bugetului de stat pentru anul 2017 sunt planificate la un nivel de 32,84 miliarde lei, iar cota de 2% reprezintă circa 657 milioane lei.



Totodată legea stipulează că mărimea bugetului Agenţiei de Intervenţii şi Plăţi în Agricultură este în dependenţă de cea a Fondului naţional de dezvoltare a agriculturii şi mediului rural. Astfel mijloacele de acoperire a cheltuielilor de administrare vor constitui până la 2% din valoarea Fondului, sunt aprobate anual, odată cu adoptarea legii bugetare anuale, şi sunt administrate de Agenţie pe un cont special trezorerial.



Pe de altă parte noua lege va permite perfecţionarea sistemului de subvenţionare a producătorilor agricoli din ţară şi ajustarea acestuia la bunele practici europene. Astfel, va fi posibilă planificarea şi stabilirea măsurilor de subvenţionare conform Strategiei naţionale de dezvoltare agricolă şi rurală pentru o perioadă de cel puţin cinci ani, asigurând astfel, o continuitate a măsurilor desprijin.La fel sunt asigurate facilităţi pentru tinerii fermieri şi măsuri de stimulare a producătorilor autohtoni de utilaje şi echipament, susţinerea tinerilor producători agricoli/femeilor, prin majorarea cuantumului subvenţiilor, posibilitatea acordării subvenţiilor în avans şi acordarea subvenţiei pentru investiţia efectuată şi aplicarea treptată.



În plus începând cu anul 2020, în vederea menţinerii unui nivel cât mai înalt al venitului producătorilor agricoli, compensării parţiale a cheltuielilor suportate, statul va efectua plăţi directe la hectar de teren lucrat.



Legea prevede că cel puţin 5% din mijloacele Fondului destinate măsurilor de sprijin vor fi alocate pentru finanţarea proiectelor start-up selectate pe bază de concurs.



Totodată, documentul prevede că începând cu anul 2020, producătorii agricoli care nu vor fi înregistraţi în baza de date a Sistemului informaţional integrat agricol nu vor putea accesa subvenţii sau plăţi directe.Legea a intrat în vigoare începând cu 1 ianuarie 2017.