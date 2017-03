Marea Britanie ar putea părăsi Uniunea Europeană fără a-şi achita obligaţiile financiare

Sursa: jurnal.md/Mediafax Foto: express.co.uk 04.03.2017 15:01

Marea Britanie ar putea ieşi din Uniunea Europeană în 2019 fără să plătească suma propusă de liderii europeni de aproape 60 de miliarde euro, a comunicat Camera Lorzilor, într-un raport ce ar putea stârni tensiuni cu Bruxelles-ul în negocierile cu privire la Brexit, informează The Guardian.



Guvernul britanic nu are nicio obligaţie legală de a plăti 60 de miliarde de euro pentru a ieşi din UE, subiect ce este dezbătut de Comisia Europeană, potrivit unei analize a Comitetului pentru afaceri financiare a Camerei Lorzilor.



În raportul ce a fost publicat sâmbătă, comitetul britanic susţine că Guvernul Marii Britanii are un temei juridic puternic dacă alege să părăsească UE fără efectua vreo plată la bugetul Blocului comunitar, adăugând că Bruxellesul nu are nicio o şansă realistă de a primi suma de bani solicitată.



Membrii Camerei Lorzilor subliniază, însă, că în cazul în care Guvernul va dori să obţină beneficii din partea statelor membre ale UE şi un acord în privinţa accesului la pieţele europene, acordul asupra bugetului va fi important.



”Marea Britanie pare a avea o poziţie legală puternică în ceea ce priveşte bugetul UE, după Brexit, iar aceasta oferă un context important în cazul negocierilor articolului 50”, a declarat unul dintre membrii Camerei Lorzilor.



”Deşi considerăm că Marea Britanie nu este obligată legal să aducă contribuţii bugetului UE după Brexit, acesată chestiune va reprezenta un factor proeminent în negocierile de retragere. Guvernul va trebui să stabilească costurile financiare şi politice pentru a efectua asemenea plăţi în pofida câştigurilor potenţiale din partea altor elemente ale negocierilor”, a adăugat acesta.