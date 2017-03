Guvernul Filip a concesionat circa 40% din teritoriul Moldovei unui offshore

Premierul Pavel Filip, şi preşedintele companiei Frontera Resources International LLC, Steve C. Nicandros, au semnat pe 3 martie, Declaraţia comună privind explorarea, producţia şi dezvoltarea resurselor de hidrocarburi în Moldova.



Şi Frontera şi Guvernul au difuzat la diferenţă de aproape trei ore, comunicate de presă, care însă pe alocuri se contrazic.



40% din teritoriul Republicii Moldova



Compania Frontera Resources International a anunţat prima despre semnarea acestei declaraţii, în timp ce comunicatul Guvernului a venit abia peste trei ore.



Potrivit comunicatului difuzat de companie, "Frontera şi Guvernul Moldovei reafirmă angajamentele lor reciproce, în temeiul Acordului de concesiune din 2 ianuarie 2017, în temeiul căruia Frontera are dreptul exclusiv de a explora pentru, producerea şi dezvoltarea resurselor de hidrocarburi dintr-o zonă care cuprinde aproximativ 3 milioane de acri (circa 12.000 kilometri pătraţi n.r.) situate în bazinul Dobrogea din sudul Republicii Moldovai".



Cele 12.000 de kilometri pătraţi reprezintă circa 40% din teritoriul Republicii Moldova.



"Termenul Acordului de concesiune este de 50 de ani de la data executării sale, inclusiv o fază iniţială de explorare de până la zece ani. Acordul de concesiune conţine dispoziţii standard referitoare la drepturi de autor, protecţii de mediu şi criterii de performanţă". se mai afirmă în comunicat.



"Frontera este foarte mulţumită de a fi marcat acest moment important cu Guvernul Moldovei. Aşteptăm cu nerăbdare efectuarea unor noi iniţiative de explorare pentru a ajuta Moldova să dezvolte economia şi să obţină independenţa energetică", a declarat Steve C. Nicandros, preşedinte şi CEO al Frontera Resources International LLC.



În acelaşi timp în comunicatul Guvernului se afirmă despre că "Declaraţia semnată prevede ca întreprinderea americană să extragă petrol şi zăcăminte naturale din Moldova în următorii 5 ani".



Investiţii de doar şase milioane dolari



"Compania americană va explora hidrocarburile din sudul Republicii Moldova şi va investi peste şase milioane de dolari în următorii 5 ani, cu potenţial de creştere la 50-100 milioane, în caz de succes. Totodată, investitorul va crea aproximativ 300 de locuri de muncă", potrivit Guvernului.



Valoarea investiţiilor este suspect de mică, în condiţiile în care doar forarea unei sonde poate ajunge la un cost de două-trei milioane de dolari.



În cadrul briefingului care a urmat după ceremonia de semnare a Declaraţiei, Prim-ministrul Pavel Filip a vorbit despre reformeşi despre faptul că această colaborare "trece dincolo de noţiunea unei investiţii, contribuind la securitatea şi independenţă energetică a Republicii Moldova"."Acest fapt se va reflecta în preţuri mai bune la energie, dar şi în evitarea oricăror imixtiuni geopolitice în Moldova", a precizat premierul.



Filip a dat asigurări că Guvernul va fi în continuare deschis în dialog cu mediul de afaceri şi va acorda tot suportul necesar pentru depăşirea constrângerilor şi deficienţilor, cu care se confruntă investitorii.



Prezent la eveniment, Ambasadorul James Pettit a menţionat că mediul de afaceri în Republica Moldova s-a îmbunătăţit, iar aceasta este o realizare semnificativă. „Sunt foarte mândru că o companie americană va realiza acest proiect mare în Moldova şi sper că este numai un început de creştere a investiţiilor, nu doar americane, dar în general, a investiţiilor străine”, a declarat James Pettit.



Offshore din Cayman



Frontera Resources este o companie americană, cu sediul la Houston, Texas, SUA, dar care are fondatori din offshorurile Delaware şi insulele Cayman.



Compania are activităţi în special în Georgia, unde deţine câteva zăcăminte mici, chiar dacă recent sa anunţat că ar fi descoperit rezerve de ordinul a cinci trilioane metri cubi de gaze.



În acelaşi timp în cei 20 de ani de prezenţă în Georgia compania Frontera nu a reuşit să extragă mai mult de 20-25 de milioane de metri cubi pe an, adică un procent din necesităţile acestui stat.



De aproape cinci ani compania depune eforturi pentru a obţine dreptul de a face prospecţiuni pe cea mai mare parte a teritoriului Moldovei pentru a căuta zăcăminte de gaze de şist şi petrol.



În aprilie 2012, a fondat şi o firmă în Moldova, Frontera Resources SRL, cu genul principal de activitate: Activităţi de cercetare, explorare, prospectare geologică (exclusiv cercetări şi elaborări ştiinţifice).



Este adevărat că fondator apare Frontera Overseas Corporation Resources, un ofshore din Insulele Cayman, cunoscute ca fiind un refugiu sigur şi discret pentru banii americanilor bogaţi.