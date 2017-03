Moldova şi Brexit: Cât de importantă este Marea Britanie pentru economia RM

Marea Britanie a iniţiat miercuri procedura ieşirii din Uniunea Europeană, invocând articolul 50 din Tratatul de la Lisabona. Asta după mai mult de patru decenii de participare la acest proiect economic şi politic.Experţii spun că odată demarat Brexit-ul se va deschide o adevărată cutie a Pandorei, cu consecinţe imprevizibile, în special pentru soarta celor care studiază sau muncesc în Marea Britanie.Impactul asupra Republicii Moldovei atât economic, cât şi social şi politic este dificil de estimat, dar acesta se face deja simiţit. Mold-Street a analizat cât de importantă este Regatul Unit al Marii Britanii şi Irlandei de Nord pentru economia ţării noastre.- Marea Britanie este a patra piaţă de desfacere din UE şi a cincea din lume pentru mărfurile din Republica Moldova. În anul 2016 ţara noastră a exportat pe piaţa britanică mărfuri în valoare de 114,3 milioane de dolari, în scădere cu circa 17% faţă de nivelul din anul 2015. Scăderea se explică prin deprecierea semnificativă a lirei sterline în anul 2016, care a făcut mai puţin competitive mărfurile din Moldova pe piaţa Regatului Unit. Brexitul va semnifica o reducere cu circa şase puncte procentuale a cotei UE în exporturile spre Moldova.- Moldova a importat în anul 2016 din Marea Britanie mărfuri în valoare de 62 milioane dolari, în creştere cu circa 17% faţă de anul 2015. Cota Regatului Unit la importuri este de doar 1,5% şi ocupă locul 13 în clasamentul statelor de unde importă marfă ţara noastră.- Marea Britanie ocupă locul 1 în comerţul exterior al Moldovei după valoarea balanţei pozitive. În anul 2015 Moldova a exportat cu 85 de milioane dolari, iar în 2016 cu 52,3 milioane dolari mai multe mărfuri decât a importat.- Regatul Unit este şi un important investitor în ţara noastră. Potrivit datelor Camerei Înregistrării de Stat, la 1 ianuarie 2016, în ţara noastră existau 232 de companii cu capital britanic, iar investiţiile în capitalul social se ridică la 516 milioane de lei (locul 7). Datele FMI relevă că la începutul anului 2016, stocul investiţiilor directe din Marea Britanie în economia moldovenească era de 82 milioane dolari (locul 9).Conform unui raport al „British Enterprise” la solicitarea MAE britanic, cele mai importante oportunităţi de investiţii pentru companiile britanice în Republica Moldova sunt în sectoare precum: energetic, în special eficienţă energetică şi surse energetice de alternativă; agrobusiness-ul (inclusiv sistemele de irigare şi resurse de apă); educaţie şi training; training în arealele administraţiei publice, inclusiv cel al justiţiei, taxelor şi vămii; tehnologii informaţionale şi de comunicare; proiecte în insfrastructură;industria uşoară, în special cea textilă.Brexitul va avea o impact asupra moldovenilor aflaţi sau care vor să plece la muncă în Marea Britanie, folosind cetăţenia română sau bulgară. Or, Brexit ar putea semnifica noi restricţii pe piaţa muncii.CristianUnteanu, analist de politică externă din România este însă convins că restricţiile îi vor viza în primul rând pe cei care nu au drept de muncă în Marea Britanie.„Cine nu are rezidenţă permanentă poate să-şi pună problema. Cu asta se va începe. Perspectivele discuţiilor privesc, aşa cum a spus foarte clar Teresa May, pe cei care muncesc în Marea Britanie. Or, cei care muncesc acolo au un permis de lucru pe bază de rezidenţă. Este foarte clar că celelalte categorii au de ce să-şi facă probleme şi nu cred că vor exista prea multe perspective“, spune Unteanu, citat de Adevărul.ro.La rândul său, europarlamentarul român Daniel Buda evocă posibilitatea expulzării cetăţenilor români care nu au reuşit să obţină dreptul de rezidenţă permanentă.„Cel mai negru scenariu pe care îl putem imagina în acest moment este cei care nu au parcurs încă toate procedurile legale pentru a obţine dreptul de rezidenţă să fie obligaţi să se întoarcă în ţară. Acestor oameni ar putea să li se pună în vedere ca în termen de 30 de zile să părăsească Marea Britanie, ceea ce va fi un lucru foarte grav“, afirmă europarlamentarul.Câţi moldoveni muncesc acolo nu se ştie, dar în ultimii ani volumul remitenţelor din Marea Britanie a crescut semnificativ. Astfel anul trecut valoarea transferurilor a trecut de 44 de milioane de dolari, cu opt milioane de dolari mai mult ca în 2015. În consecinţă după volumul transferurilor Marea Britanie a ajuns pe locul cinci, după Rusia, Italia, Israel şi SUA.Un aspect mai negativ este contrabanda. Astfel Moldova este una dintre principalele surse de ţigări de contrabandă în Marea Britanie.Procesul s-a accentuat după ce în aprilie 2015, guvernul Gaburici la iniţiativa unui vice-premier democrat a legalizat magazinele duty-free din regiunea transnistreană. Potrivit unor surse doar câteva luni de activitate acestor magazine a dus la un trafic de circa un miliard de ţigări de contrabandă sau contrafăcute, în special spre Regatul Unit, reţelele criminale reuşind să încaseze 60-90 milioane de dolari.Magazinele îşi continuă activitatea nestingherit, chiar dacă autorităţile britanice au sesizat autorităţile de la Chişinău.Dincolo de toate, Marea Britanie este şi un jucător politic important, ea având cea mai puternică armată din cadrul UE şi respectiv va continua să ducă o politică activă în regiune. Totodată Marea Britanie a susţinut mai multe iniţiative şi reforme din Moldova, inclusiv cu bani şi asistenţă tehnică.