Bloomberg: Euro ar putea atinge cel mai scăzut nivel din ultimii 15 ani, în cazul victoriei lui Marine Le Pen la alegerile prezidenţiale din Franţa

Sursa: jurnal.md Foto: jurnal.md 28.03.2017 17:06

Euro ar putea ajunge la cel mai scăzut nivel din ultimii 15 ani, în cazul în care lidera Frontului Naţional, Marine Le Pen, va câştiga alegerile prezidenţiale din Franţa, au precizat economişti citaţi de Bloomberg.



Moneda euro ar ajunge la paritate cu dolarul sau sub un dolar după victoria liderului Frontului Naţional, consideră 23 de respondenţi din cei 38 întrebaţi în cadrul studiului Bloomberg, cinci dintre aceştia susţinând că euro va scădea sub 95 de cenţi.



Victoria lui Le Pen poate genera declinul rapid al monedei europene din cauza candidatei care s-a poziţionat împotriva Uniunii Europene şi care a ameninţat că va face un referendum asupra euro şi va reduce valoare nominală a datoriei naţionale, potrivit sursei citate.



O scădere până la paritate pentru prima dată din 2002 ar fi un declin de mai mult de 7% faţă de nivelul actual de 1,08 dolari, în timp ce o scădere de sub 95 de cenţi ar reprezenta o scădere de aproape 12%. O astfel de iniţiativă ar aduce reacţii similare cu situaţia lirei din Marea Britanie după votul în cazul Brexit.



Într-un raport similar realizat înainte de referendumul pentru Brexit de anul trecut, majoritatea economiştilor au anticipat o scădere sub 1,35 dolari în cazul votului în favoarea ieşirii, o decizie care a fost asumată după vot, în contextul în care lira a scăzut mai mult de 10%, ajungând la un nivel record înregistrat în ultimii 31 de ani, de 1,3229 dolari.



Victoria candidatei Le Pen este puţin probabilă. Cercetarea economiştilor indică o probabilitate de 61% ca victoria să aparţină candidatului independent Emmanuel Macron, comparativ cu probabilitatea de doar 20% ca Le Pen să devină preşedintă.