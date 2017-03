Republica Moldova rămâne fără energie electrică; Singura ofertă a venit din Ucraina, dar Plahotniuc s-ar împotrivi

Ministerul Economiei a obligat toate companiile reglementate din sectorul energetic să mai extindă încă o dată termenul de colectare a ofertelor pentru furnizarea de energie până la 30 martie. Motivul este cererea unei companii cu capital rusesc şi lipsa unor garanţii.



Incertitudinea privind semnarea unui nou contract de achiziţie a energiei electrice se menţine. Astfel nu este clar dacă de la 1 aprilie 2017, Republica Moldova va fi asigurată cu o cantitate suficientă de energie.



Ruşii fac jocurile



Pe 23 martie, Ministerul Economiei a recomandat iarăşi companiilor să extindă termenul de colectare a ofertelor până la 30 martie.



"Pentru asigurarea şi promovarea concurenţei în procesul de achiziţie a energiei electrice şi în conformitate cu Instrucţiunea privind achiziţia anuală a energiei electrice, precum şi luând în considerare recomandarea Ministerului Economiei, companiile Gas Natural Fenosa în Moldova informează că termenul de prezentare a ofertelor se prelungeşte până la 30 martie 2017, la cererea unor ofertanţi, dat fiind faptul că aceştia nu reuşesc să prezinte ofertele până pe până pe 27 martie", se arată într-un comunicat al Gas Natural Fenosa.



Grupul spaniol susţine că va întreprinde toate acţiunile necesare pentru identificarea celei mai avantajoase oferte de furnizare a energiei electrice.



Este deja a cincea oară în ultimele două luni când termenul este extins, iar informaţiile de pe piaţă nu sunt deloc încurajatoare.



Ministerul Economiei explică amânarea prin lipsă de oferte, conjunctura regională şi prin "solicitarea parvenită de la unul din potenţialii furnizori".



Acest furnizor este Centrala Termoelectrică de la Cuciurgan, controlată de gigantul rus Inter RAO EES şi care asigură în prezent circa 80% din necesarul de curent al Moldovei, prin intermediara Energokapital.



Surse de pe piaţă susţin că evoluţia lucrurilor seamănă a şantaj. Or, este straniu că timp de două luni întreprinderea din regiunea separatistă nu a reuşit să elaboreze o ofertă şi să decidă ce preţ va cere pentru curent.



"Centrala este interesată să vândă energia, altfel va trebui să staţioneze. E vorba de venituri ce depăşesc o sută de milioane de dolari pe an. O eventuală reorientare a Moldovei şi achiziţia de energie din Ucraina ar putea lovi şi în economia regiunii separatiste", susţine o sursă de pe piaţă.



Ucrainenii pot asigura necesarul de energie



Singuraofertă de furnizare a venit de la compania ucraineană DTEK Pavlogradugoli, ce face parte din grupul DTEK al miliardarului ucrainean Rinat Ahmetov."Suntem gata să asigurăm cu energie electrică toată Republica Moldova. Or, în sistemul energetic ucrainenean sunt libere capacităţi de generare de 4.700 MW, ceea ce este cu mult peste necesităţile Republicii Moldova", se arată într-un răspuns primit de Mold-Street, de la administraţia companiei.



Totodată reprezentanţii companiei dau asigurări că criza cărbunelui din Donbas nu ar putea afecta siguranţa livrărilor de energie în Moldova, deoarece curentul necesar ţării noastre va fi generat de centralele nucleare.



În acelaşi timp portalul ucrainean censor.ua susţine că producătorul din Ucraina ar fi gata să livreze energie electrică la un preţ mai mic decât cel actual cu circa 30%: circa 32-34 dolari pentru un MW, graţie energiei electrice de la centralele nucleare.



Problema mare este că acest preţ nu poate fi asigurat tot anul, iar deja din iunie 2017 ar putea apărea probleme, ca urmare a intrării în lucrări de reparaţie de lungă durată a unui bloc de 1.000 de MW de la Centrala Nucleară din Zaporojie şi pe piaţă se poate crea un deficit de energie electrică ieftină.



În plus publicaţia ucraineană susţine că împotriva furnizărilor din Ucraina ar fi şi liderul Partidului Democrat din Moldova, Vlad Plahotniuc. Motivele nu sunt clare. Serviciul de presă a DTEK a precizat că nu comentează speculaţiile şi zvonurile.



Ce se va întâmpla însă după 1 aprilie 2017? Autorităţile spun că nu sunt motive de îngrijorare şi că vor prelungi licitaţia încâ pentru câteva zile, iar necesarul de curent va fi luat din sistemul energetic ucrainean, aşa cum s-a întâmplat 4-5 ani în urmă.



Aceasta însă nu va oferi o mai mare securitate energetică ţării.