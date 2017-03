O bancă germană a transferat greşit cinci miliarde de euro

Sursa: jurnal.md/Agerpres Foto: jurnal.md 25.03.2017 08:33

Banca de dezvoltare KfW deţinută de statul german, care a devenit faimoasă după ce a transferat din greşeală sute de milioane de euro către Lehman Brothers Holdings Inc. în aceeaşi zi în care grupul american a depus cererea de plasare sub protecţia legii falimentului, a comis recent o greşeală similară, informează Bloomberg.



Potrivit unor surse din interiorul băncii, în luna februarie a acestui an KfW a transferat în mod eronat peste cinci miliarde de euro către patru bănci din cauza unei defecţiuni tehnice care a repetat, de mai multe ori, o serie de plăţi singulare. KfW a precizat că a identificat greşeala şi a primit banii înapoi fără a suferi pierderi.



"Greşeala a fost rapid identificată şi eliminată iar sumele plătite în mod excedentar au fost recuperate cu succes. Regretăm că în timpul unor lucrări la sistem, acest incident s-a datorat unei erori umane", a informat banca într-un comunicat.



Acest incident a readus în memorie o plată de peste 300 milioane de euro pe care KfW a făcut-o către Lehman Brothers în luna septembrie 2008, într-un moment în care banca americană de investiţii a depus cererea de plasare sub protecţia legii falimentului, o greşeală care a provocat un scandal politic în Germania iar cotidianul Bild a catalogat KfW drept "Cea mai proastă bancă din Germania".



Astfel de erori scot în evidenţă riscurile cu care băncile se confruntă din cauza tehnologiei depăşite, un subiect cu privire la care Autoritatea de reglementare a pieţei financiare din Germania (BaFin) a tras recent un semnal de alarmă. După ce a efectuat un audit special la KfW, BaFin a amendat banca după ce a descoperit că sistemele sale de tehnologia informaţiei sunt inadecvate. Aceste probleme sunt cu atât mai alarmante având în vedere riscul crescut al unor atacuri la adresa instituţiilor financiare din partea hackerilor .