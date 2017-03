Reprezentanţii Frontera Resources ies la rampă: Explică cum au câştigat concursul internaţional, dar şi pozele în care directorul companiei apare alături de Plahotniuc

După scandalul din jurul contractului de concesiune prin care Guvernul de la Chişinău a dat în concesiune 40% din teritoriul RM companiei Frontera Resources, reprezentanţii acesteia au ieşit astăzi în cadrul unei conferinţe de presă pentru a oferi precizări.



Contractul semnat pe 2 ianuarie, chiar în perioada sărbătorilor de iarnă, se referă la lucrări de explorare geologică şi exploatare a hidrocarburilor de pe teritoriul Republicii Moldova. Mai exact, compania va avea dreptul exclusiv de a explora pentru producerea şi dezvoltarea resurselor de hidrocarburi dintr-o zonă care cuprinde circa 12.000 kilometri pătraţi în bazinul Dobrogea.



După anunţul făcut cu mult fast de către Guvernul Filip despre o „investiţie americană”, presa a aflat că la concursul internaţional au participat doar două companii: Overseas Minerals Corporation şi Frontera. Din informaţia făcută publică nu este clar însă unde sunt înregistrate aceste companii şi nici cine sunt proprietarii.



Zaza Mamulaishvili, unul dintre directorii executivi ai Frontera Resuerces, susţine că firma pe care o reprezintă a câştigat concursul anunţat de autorităţile RM într-un mod transparent şi corect.



„Noi am fost câştigătorii concursului internaţional care a fost anunţat de Guvernul Republicii Moldova. A fost o licitaţie internaţională care a fost lansată prin intermediul portalului Naţiunilor Unite, cu participarea cunoscutei reviste la nivel mondial The Economist. Acest anunţ a fost plasat şi pe paginile misiunilor diplomatice ale Republicii Moldova. Orice companie la nivel mondial putea să ştie că Moldova a anunţat concursul pentru dreptul de concesionare”, a declarat Zaza Mamulaishvili.



Întrebat de ce anume pe data de 2 ianuarie a fost semnat acordul de concesiune, chiar în periaoda sărbătorilor de iarnă, reprezentantul Frontera Resources afirmă că au fost anunţaţi că sunt câştigători în noiembrie şi au avut la dispoziţie 60 de zile ca să încheie contractul. Iar din anumite motive, pe care nu le-a precizat, reprezentanţii companiei au reuşit abia în ultimele zile până la expirarea acestui termen să semneze contractul.



Acesta a fost solicitat să comentze şi pozele în care directorul general al Frontera Resources a fost surprins alături de liderul PD, Vladimir Plahotniuc.



„Noi am început să lucrăm cu guvernul Republicii Moldova cu cinci ani în urmă atunci când am avut o întâlnire cu prim-ministrul de atunci Vladimir Filat. De atunci am avut întâlniri cu foarte mulţi politicieni, cu oficiali de rang înalt, cu persoane publice pentru a înţelege mai bine cum se fac investiţiile în Republica Moldova şi ce reprezintă în general această ţară”, a spus Zaza Mamulaishvili.



Precizăm că o comisie în frunte cu Valeriu Munteanu, Ministrul Mediului, a desemnat pe 1 noiembrie 2016 compania Frontera Resources International LLC, câştigătoare "a concursului de selectare a concesionarului lucrărilor de explorare geologică a hidrocarburilor pe teritoriul Republicii Moldova, cu ulterioara lor exploatare".



Totodată, în presă au apărut mai multe poze în care directorul Frontera Resources este surprins alături de liderul Partidului Democrat, Vlad Plahotniuc. Pozele au fost făcute însă încă în primăvara anului trecut, înainte ca Guvernul să ia o decizie privind un parteneriat public privat pentru posibila concesionare a zăcămintelor şi hidrocarburilor de pe teritoriul statului, scrie anticoruptie.md.



Potrivit imaginilor, Plahotniuc şi preşedintele companiei Frontera Resources International, Steve C. Nicandros, s-ar fi întâlnit în timpul vizitei întreprinsă în mai 2016 de actualul lider al PDM în SUA. Nicandros face parte din International Advisory Board al Atlantic Council, organizaţie care i-ar fi făcut invitaţia lui Vlad Plahotniuc de a vizita SUA.