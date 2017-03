Grecia a înregistrat în 2016 un excedent bugetar primar peste aşteptări

Creditorii din zona euro estimează că în 2016 Grecia a înregistrat un excedent bugetar primar cuprins între 2% şi 3% din Produsul Intern Brut, o cifră mult mai mare decât ţinta fixată în programul de asistenţă, a declarat vineri pentru Reuters un oficial european.



Aceste cifre peste aşteptări ar putea facilita discuţiile pentru finalizarea celei de-a doua revizuiri a acordului de asistenţă convenit anul trecut. Creditorii Greciei reclamă noi reforme în domeniile pensii şi piaţa muncii, în schimbul eliberării unor noi tranşe din programul de 86 de miliarde de euro.



Conform termenilor celui de al treilea acord de asistenţă convenit de Grecia cu creditorii internaţionali, autorităţile de la Atena trebuiau să încheie anul 2016 cu un surplus bugetar primar, care exclude costurile cu serviciul datoriei, de 0,5% din PIB.



Potrivit oficialului european citat de Reuters, în prezent autorităţile elene estimează că anul trecut surplusul bugetar primar a fost de aproximativ 3,5% din PIB, însă cifrele finale vor fi cunoscute abia în luna aprilie. "Comisia şi instituţiile europene evaluează datele şi până acum au oferit o estimare mai prudentă cuprinsă între 2% şi 3% din PIB", a subliniat oficialul, adăugând că şi aceste cifre ar reprezenta o performanţă peste aşteptări.



Mărimea surplusului bugetar primar ce trebuie atins de Grecia constituie un subiect de dispută între guvernele din zona euro şi Fondul Monetar Internaţional, care la rândul său crede că în 2016 Grecia a înregistrat un excedent de doar 0,9% din PIB.



Comisia Europeană, care împreună cu Banca Centrală Europeană şi Mecansimul European de Stabilitate, îi reprezintă pe creditorii din zona euro în discuţiile cu Grecia, a declarat deja că în opinia sa Grecia va atinge ţintele fiscale impuse pentru acest an şi anul viitor, adică un surplus bugetar primar de 1,8% şi respectiv 3,5% din PIB.



În schimb, FMI, care nu s-a alăturat încă ultimului program de asistenţă convenit de Grecia cu creditorii din zona euro, estimează că în acest an Grecia va înregistra un surplus bugetar primar de 1% din PIB şi unul de 1,5% din PIB în 2018.



Viziunea mai puţin optimistă a FMI determină instituţia financiară de la Washington să susţine că Grecia are nevoie de noi măsuri de reducere a datoriei pentru a avea o economie sustenabilă în următorii ani.