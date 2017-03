RM plăteşte pentru poliţie mai mult decât toate ţările din UE; În timp ce populaţia ţării este în scădere, numărul angajaţilor MAI creşte // INFOGRAFIC

Republica Moldova a cheltuit pentru activitatea Ministerului de Interne aproape 2,5 miliarde de lei în 2016. „Suma este impresionantă având în vedere că nu cheltuim la fel de mult pe educaţie şi sănătate luate împreună”, comentează expertul în politici economice de la IDIS Viitorul, Denis Gorea.Expertul şi-a propus să vadă cât de eficiente sunt aceste cheltuieli publice în comparaţie cu cele efectuate de alte ţări.„Pentru a compara eficienţa cheltuielilor publice din acest domeniu, prezentăm raportul dintre cheltuielile ce revin MAI şi Produsului Intern Brut.. Moldova este lider la capitolul cheltuieli cu poliţia. Din fiecare 100 lei produşi de economia Moldovei, noi achităm aproape 2 lei pentru serviciile prestate de poliţişti, de aproape două ori mai mult decât media pentru ţările din Uniunea Europeană. Spre comparaţie, vecinii noştri români achită cu 30% mai puţin decât noi pentru serviciile MAI”, comentează expertul.Expertul de la IDIS Viitorul afirmă că dacă am reduce cheltuielile pentru MAI din Moldova la nivelul celor din ţările UE, am economisi anual aproape un miliard de lei. Cu banii economisiţi am putea repara câte 20 de kilometri de drum naţional în fiecare an, fără a fi nevoiţi să ne împrumutăm de la instituţiile internaţionale pentru asta.O altă modalitate de a studia eficienţa MAI este şi prin examinarea raportului dintre populaţie şi număr de poliţişti. Nici la acest capitol Moldova nu stă mai bine. Un angajat MAI din Moldova revine la 223 de cetăţenii ai acestei ţări, cu mult sub media UE de 348 de cetăţeni. Pentru comparaţie, un poliţist român serveşte interesele a 377 de cetăţeni, cu 154 de cetăţeni mai mult decât colegul său moldovean.„Dacă Moldova ar vrea să ajungă ţările UE din urmă la capitolul eficienţa poliţiştilor, ar trebui să avem 10 mii de poliţişti în loc de 16 mii cât avem acum”, afirmă Denis Gorea.Ce ar trebui să ne alarmeze este şi faptul că numărul angajaţilor MAI pare a fi în creştere, deşi populaţia ţării este în scădere. Din rapoartele MAI putem afla că la începutul lui 2016, Moldova avea deja 16205 de angajaţi a MAI (ofiţeri şi subofiţeri), în comparaţie cu 15918 în 2014.Trendul acesta ascendent din Moldova e contrar evoluţiei din ţările Uniunii Europene, unde numărul de poliţişti este în scădere chiar dacă populaţia UE este în creştere. Ministerele de interne din ţările UE adoptă rapid tehnologiile moderne de supraveghere şi, ca rezultat, nu mai au nevoie de acelaşi număr de poliţişti pentru a asigura ordinea publică.