Un singur originar din Moldova, în topul Forbes al celor mai bogaţi oameni din lume

Boris Mints, 58 de ani, este singurul om de afaceri originar din Republica Moldova prezent în clasamentul Forbes, din anul 2017 al miliardarilor, cu o avere estimată la 1,35 miliarde de dolari.



Averea acestuia s-a majorat într-un an cu circa 150 milioane de dolari, de la 1,2 la 1,35 miliarde dolari şi acum ocupă poziţia 1.567 în lume şi locul 56 în topul miliardarilor ruşi, arată clasamentul Forbes.



Avere din imobiliare



Boris Mints este originar din Râbniţa, Republica Moldova, dar activitatea sa şi afacerile sale le are în Rusia. Potrivit Forbes el este proprietarul holdingului de investiţii O1 Group (cu sediul în Cipru), care deţine fonduri de pensii şi active imobiliare în Rusia şi alte state. În 2014, el a vândut grupului Goldman Sachs International un pachet de 12% din filiala O1 Group - O1 Properties.



Mints a folosit veniturile pentru a cumpăra mai multe fonduri de pensii ruseşti şi o cotă în CA Immobilien Anlagen din Austria, care investeşte în imobiliare, inclusiv în România. La finele anului trecut el a vândut cota sa.



Cine este cel mai bogat



Bill Gates, fondatorul Microsoft, ocupă în continuare primul loc în clasamentul Forbes, cu o avere 86,9 miliarde de dolari, în creştere cu 14,7% faţă de anul 2016. Locul doi este ocupat de Warren Buffett, proprietarul fondului de investiţii Berkshire Hathaway, cu o avere de 77,4 miliarde de dolari.



Spaniolul Amancio Ortega, proprietarul grupului Zara, a căzut pe locul al patrulea, cu o avere de 71,3 miliarde de dolari, fiind devansat de fondatorul şi directorul grupului Amazon, Jeff Bezos, care are o avere de 72,8 miliarde de dolari.



Pe locul cinci se situează fondatorul reţelei de socializare Facebook, Mark Zuckerberg, care la doar 32 de ani are o avere de 56 miliarde de dolari. De altfel, între primii 20 de miliardari, Mark Zuckerberg, Jeff Bezos şi fondatorii Google, Larry Page şi Sergey Brin, sunt singurii care au o vârstă mai mică de 60 de ani.



Preşedintele Statelor Unite, Donald Trump, se regăseşte în topul miliardarilor pe locul 533, cu o avere de 3,7 miliarde de dolari.



Un număr record de 2.043 de miliardari (în creştere cu 13%) au intrat în cea de a 30-a ediţie a clasamentului miliardarilor realizat de Forbes, în timp ce avuţia lor netă cumulată a crescut cu 18% până la 7.670 de miliarde de dolari.



În rândul ţărilor, SUA au cel mai mare număr de miliardari, 565, urmate de China 319, la care se pot adăuga şi 67 de miliardari din Hong Kong, Germania (114), India (101) şi Rusia (96).



Ucraina are şase miliardari în frunte cu Rinat Achmetov, iar România are unul. Ion Ţiriac este considerat de revista Forbes, drept singurul miliardar din România. Cu o avere de 1,15 miliarde de dolari, acesta ocupă locul 1.795 între miliardarii lumii.