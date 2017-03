Ion Sturza avertizează că jafurile în sistemul bancar continuă: „În timp ce holdingul hrăneşte moldovenii cu „breaking news”-uri, lucruri ciudate se întâmplă la băncile din RM”

Sursa: jurnal.md Foto: wall-street.ro 20.03.2017 08:36

Un joc cu fantome şi perdele de fum bântuie acum Moldova, aşa califică Ion Sturza situaţia din sistemul bancar al RM la ora actuală. Fostul premier vine cu un comentariu îngrijorător, dând de înţeles că „lucruri ciudate” se întâmplă la băncile aflate sub supravegherea BNM şi că una dintre cele mai mari bănci ar putea fi aruncată în „canalizare”, în timp ce acţionarii şi managementul unei alte bănci mari şi-ar fi „cumpărat indulgenţa de la guvernanţi printr-o tranzacţie extrem de dubioasă cu Hotelul Codru”. Şi toate astea se întâmplă în timp ce oamenii sunt hrăniţi cu breaking news-uri de la holdingul oligarhului Vladimir Plahotniuc.



„Fum, fum, fum... Bum! Şi încă un miliard furat! Trebuie să recunoaştem, holdingul ştie să manipuleze opinia publică. „Alegerea” prezidentului, „lupta” cu prezidentul, ruşii şi, mai nou, Interpolul-ru, „votul” uninominal, „reforma” pensiilor, concesionari, arestări spectaculoase între ai „noştri” şi ai „voştri”. Moldovenii sunt hrăniţi cu „breaking news” din oră în oră! Între timp, afacerea „Republica Moldova” merge bine mersi”, afirmă fostul premier.



„Cine îşi mai aduce aminte de dezastrul din sistemul bancar care a sărăcit generaţii întregi de moldoveni? S-a rezolvat ceva, în afară de faptul că furtul miliardului a fost pus pe spinarea cetăţenilor? Nici pe departe. Numirea lui Sergiu Cioclea la cârma BNM a stârnit mult entuziasm. Bancher în domeniul investiţional, cu un CV impresionant, limbi străine, experienţă în spaţiul ex-sovietic. Se pare însă că dumnealui nu-i prea arde de Moldova. Continuă să ducă o viaţă glamourosă, de investment banker, petrecându-şi mai tot timpul privat în afara ţării. Înţeleg că tusovka de la Moscova sau Londra (cu moscoviţi) este mai plăcută. Înţeleg şi altceva: cheile de la visteria BNM sunt în mâini bune şi serios păzite. Dar există şi o cutumă: guvernatorii băncilor centrale îşi limitează la maximum relaţiile „periculoase”. Altfel, este uşor să cazi în plasa „traficului de influenţă”. Se pare că şi noii viceguvernatori, inimoşi şi implicaţi la început, au înţeles care sunt regulile jocului. Dar despre Consiliul de Supraveghere BNM aţi auzit ceva?”, continuă Ion Sturza.



Fostul prim-ministru mai spune că „lucruri ciudate” se întâmplă şi la cele trei bănci aflate sub supravegherea BNM, care înglobează 50(!)% din activele bancare.



„Micii acţionari, dar şi managementul MAIB pare că şi-au cumpărat indulgenţa de la guvernanţi printr-o tranzacţie extrem de dubioasă cu Hotelul Codru. Grupul Platon a fost cu „succes” anihilat datorită noilor legi. Urmează ca 41% din acţiuni să fie vândute. Numai că nimeni nu se înghesuie să le cumpere. Ar fi BERD, dar în condiţii umilitoare pentru Moldova, stat stabilizat şi reformat, vorba premierului Filip. La un preţ de 1.054 de lei per acţiune, când activele nete sunt de 3.500 de lei! Şi se mai cere o garanţie de la Guvern şi BNM care ar acoperi eventualele litigii! La fel ca în cazul miliardului, tot pe spinarea oamenilor. Soarta Moldincombank pare pecetluită. Sub administrarea „grijulie” a BNM, o mai umplu de datorii, credite neperformante şi-i dau drumul în ...canalizare, cu tot cu grupul Platon”, spune Ion Sturza.



Şi mai „interesantă” este situaţia la „prima” bancă din Moldova, Victoriabank, potrivit fostului premier. „La insistenţa partenerilor străini, s-au făcut 5(!) tentative de a afla cine sunt acţionarii reali. BNM, din prima, insista cum că ar cunoaşte: un oarecare Lobanov, arestat la Moscova. De parcă nu îi …ştiţi voi cine sunt, prin intermediul lui Shor...„Acţionarii” băncii insistă ca manager să fie nimeni altul decât Corneliu Ghimpu, care se face direct vinovat de cele 30% de credite compromise. Legal BNM nu poate să-l accepte. Dar dacă trebuie... se pregăteşte o schimbare de regulament”, mai afirmă fostul premier.



„Da, raportul Kroll II se aşteaptă în timpul apropiat. Nu cred că domnul Candu va risca să-l publice. Vor fi bine detaliate traseul banilor şi beneficiarii intermediari. Finali însă nu cred... Respectiv, şansele de recuperare sunt aproape zero. De ce? Vom vorbi la momentul apariţiei Kroll II. Între timp, s-a mai spulberat o iluzie. Speram că reformele impuse „pe gât” de partenerii de dezvoltare vor schimba ceva la BNM, Procuratură, ANRE, CNI… Nimic. Un joc cu fantome şi perdele de fum bântuie acum Moldova”, conchide Ion Sturza.