Fostul director al firmei ministrului Chirinciuc, numit şef la MoldATSA prin ordinul lui... Chirinciuc

Întreprinderea MoldATSA are un nou administrator. Acesta este Vadim Gugea, fostul director executiv al firmei „Euroatlant”, fondată de ministrul Transporturilor şi Infrastructurii Drumurilor, Iurie Chirinciuc.„Ministerul Transporturilor şi Infrastructurii Drumurilor anunţă despre numirea în funcţie de Administrator al ÎS MoldATSA, a dlui Vadim Gugea. Numirea în funcţie a avut loc în rezultatul: desfăşurării concursului pentru ocuparea funcţiei vacante de Administrator al Î.S. MoldATSA; în conformitate cu decizia Consiliului de Administraţie a entităţii din 24.02.2017; în baza ordinului Nr. 20-p din 14.03.2017 al Ministrului Transporturilor şi Infrastructurii Drumurilor, Iurie Chirinciuc”, se precizează într-un comunicat al Ministerului.Astfel, Gugea a ajuns şef la MoldATSA prin ordinul fostului său şef, Chirinciuc semnâd ordinul încă acum o săptămână, dar informaţia a fost făcută publică abia în această seară.Vadim Gugea asigură interimatul funcţiei de administrator din 28 octombrie 2015, fiind numit la acest post de Iurie Chirinciuc. Gugea a fost director executiv al Companiei „Euroatlant”, fondată de Chirinciuc, şi a ajuns şef în aviaţie după ce a plecat din firma lui Chirinciuc care are afaceri în domeniul… mobilei. Ziarul de Gardă scrie că, în 2015, în doar două luni de şefie interimară la Moldatsa, conform declaraţiei sale cu privire la venituri şi proprietate depusă la Comisia Naţională de Integritate, Gugea a ridicat nu mai puţin de 104,3 mii de lei. Deci, nu mai puţin de 52 de mii de lei pe lună (!), în timp ce solicitările controlorilor de trafic aerian de a reveni la salariile din 2015 rămâneau nerezolvare. În total, în 2015, valoarea remuneraţiei celor 3 administratori ai Moldatsa a fost de 875 mii de lei, iar membrii Consiliului de Administraţie au fost plătiţi cu 238 mii de lei.În noiembrie 2016, ZdG scria că în ultimii ani, Moldatsa a fost implicată în mai multe scheme dubioase care au dus la irosirea sau chiar la dispariţia din bugetul întreprinderii, deci şi al statului, a milioane de lei. În 2014-2015 întreprinderea s-a transformat într-o adevărată pepinieră a rudelor şefilor unor instituţii de stat. Aici deţineau funcţii cheie Mariana Tăbuică, sora lui Vladimir Cebotari, ministrul Justiţiei (ex-viceministru al Transporturilor), finul şi cumnata lui Vasile Botnari, acum ministru al Tehnologiilor Informaţiei şi Comunicaţiilor (ex-ministru al Transporturilor), fiul deputatei Valentina Buliga, fiica şefului SIS, dar şi alte rude ale unor procurori, judecători sau ale unor şefi de la Moldatsa.În perioada respectivă, mai scrie Ziarul de Gardă , rudele demnitarilor au beneficiat de salarii majorate şi de prime unice, împrumuturi fără dobândă, unii dintre ei în condiţii exclusiviste. O parte dintre angajaţi erau detaşaţi la MTID, deşi primeau salarii de zeci de mii de lei de la Moldatsa. Aceste nereguli au fost confirmate şi de un raport de audit al MTID, condus de noul ministru, Iurie Chirinciuc, doar că, deşi acesta a fost trimis inclusiv Centrului Naţional Anticorupţie (CNA), nimeni nu a avut de suferit. Mai mult, dezmăţul şi irosirea banului public au continuat, inclusiv cu o nouă conducere în fruntea ministerului.Dmitri Abornev, şeful Sindicatului Dispecerilor din cadrul Moldatsa, controlor de trafic aerian, declara în noiembrie 2016 pentru ZdG: „S-a schimbat managementul. A venit Vadim Gugea la conducere. Am avut repetate discuţii, cerând ca salariul să revină la cel din 2015. Nu am fost auziţi, deşi ni s-a spus că, dacă vor fi deblocate conturile, salariile vor reveni la normal. În august, conturile Moldatsa au fost deblocate, dar nu s-a schimbat nimic. Între timp, ne-au spus că e imposibil de revăzut salariile, din cauza situaţiei financiare precare. După proteste, reacţia a fost agresivă. Am fost învinuiţi că protestele ar avea context politic şi că urmărim intimidarea conducerii. Ce fel de intimidare, dacă noi ne vrem salariile înapoi?”, se întreabă Abornev.