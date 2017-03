Investigaţie RISE: Afacerea lui Shor şi Melnic din Kârgâzstan, vândută în Rusia

. La Bişkek, capitala Kârgâzstanului, este înregistrată firma Duty Free mall kg. Fondatori, cu cote egale din capitalul social, sunt compania moldovenească D.F.I. SRL (50%) şi o tânăra de 20 de ani, Upol Kubanîcibekova (50%) - fiica lui Kubanîcibek Tumanov, fost deputat în Parlamentul Kârgâzstanului (2010-2015) şi vicepreşedinte al Comisiei de Finanţe.La rândul ei, societatea D.F.I SRL a fost fondată la Chişinău, în august 2012, de Viorel Melnic - fost şef al Serviciului Vamal din Republica Moldova în anii 2008-2009, şi fost ministru adjunct al Economiei, în 2006. Ulterior el a vândut D.F.I SRL companiei Dufremol SRL, controlată de Ilan Şor.În, la un an de la fondarea Duty free mall kg, firma moldovenească Dufremol SRL fondează şi ea la Bişkek o companie - Dufremol kg, în care deţine 99% din capitalul social de un milion de dolari SUA. Restul de 1% din capital îi revine lui Viorel Melnic.Compania Dufremol kg primeşte prima licenţă care îi permite să deschidă magazine cu activitatea scutită de taxe vamale pe Aeroportul Internaţional „Manas” din Bişkek.În momentul obţinerii primei licenţe de activitate, cota lui Melnic în compania kârgâză creşte până la 20%, iar contribuţia la capitalul social este redistribuită: 40% -Dufremol SRL şi 40% - compania rusească Lama Invest SRL.. Dufremol kg mai primeşte două licenţe care îi permit să deschidă încă două magazine: unul în terminalul II al aeroportului „Manas” şi celălalt în Oş - al doilea cel mai mare aeroport din Kârgâzstan, situat la sudul ţării.. Firmei Dufremol kg îi mai este eliberată o licenţă pentru deschiderea unui magazin duty-free la Irkeştam, punct de trecere al frontierei terestre dintre Kârgâzstan şi China.Jurnaliştii RISE Moldova au descoperit că, în decembrie 2016 şi ianuarie 2017, ambele companii, Dufremol kg şi Duty free mall kg, au trecut în proprietatea companiei moscovite Absolyut SRL şi a cetăţeanului ucrainean Victor Iakovlev.Viorel Melnic: Noi am purtat negocieri timp de 8 luni cu reprezentanţii aeroporturilor pentru deschiderea magazinelor. Negocierile acestea au fost foarte dificile […] Am deschis un magazin mare, de 600 de metri pătraţi, pe aeroportul Manas. La acel moment, magazinul respectiv era unul dintre cele mai mari din Asia. Orice afacere, însă, trebuie dezvoltată, capitalizată şi vândută, lucru pe care noi l-am şi făcut. Aceasta este o schemă clasică, un mecanism de lucru cu companiile străine.Despre motivele vânzării Dufremol kg, Ilona Şor, administratoarea Dufremol SRL din Moldova, a precizat pentru RISE Moldova că „decizia s-a bazat pe actuala politică comercială a Dufremol SRL, iar „scopul deschiderii companiei kârgâze a fost elaborarea mecanismelor de lucru pe pieţele altor state şi a unui start-up propriu”.În discuţia cu reporterul RISE Moldova, Upol Kubanîcibekova ne-a declarat că ea şi-a vândut cota din Duty free mall kg „la preţ nominal”. Întrebată de ce a renunţat la afacere, Kubanîcibekova a explicat că „acest business nu era chiar atât de profitabil pe motiv că, după aderarea Kârgâzstanului la Uniunea Vamală, din care fac parte Rusia şi Kazahstan, frontierele au dispărut”.RISE Moldova a intrat în posesia contractului de vânzare-cumpărare a Dufremol kg cu firma rusească Absolyut (98%) şi cetăţeanul ucrainean Victor Iakovlev (2%). Potrivit documentului, valoarea tranzacţiei a constituit circa 68.500 de euro.Absolyut SRL din Moscova a fost fondată în 2016, cu jumătate de an înainte de a prelua afacerea duty-free de la Viorel Melnic şi familia Şor. Fondator unic al companiei este cetăţeanul rus Alexandr Baleakin, originar din Chişinău. Absolyut SRL mai deţine 50% din acţiunile unei alte companii ruseşti - Belaia Gora SRL. Cealaltă jumătate din companie este deţinută de un alt moldovean cu paşaport rusesc: Alexandru Vâlcu.