Echitate socială? Pensia judecătorilor va creşte cu circa 1.770 lei

În anul 2017, pensia judecătorilor moldoveni va creşte de 18 ori mai rapid decât a pensionarilor obişnuiţi, se poate de constatat din proiectul de indexare a pensiilor de la 1 aprilie 2017 şi a Legii bugetului asigurărilor sociale pentru anul 2017



De la 1 aprilie 2017 pensiile urmează a fi indexate (majorate) în medie cu 6,4%, se arată într-un proiect de Hotărâre de Guvern elaborat de Ministerul Muncii, Protecţiei Sociale şi Familiei (MMPSF).



Filip promitea o indexare de 6,8%



Astfel pensiile pentru limită de vârstă a 532.075 de beneficiari vor creşte cu aproape 99 de lei, pensiile de invaliditate pentru 132.425 de beneficiari cu 70,72 lei, iar pensiile de urmaş pentru 13.179 de beneficiari cu 42,62 lei.



"Indexării este supusă doar partea de pensii achitată din mijloacele Bugetului asigurărilor sociale de stat", se precizează sec în document.



În acelaşi timp trei luni în urmă, premierul Pavel Filip anunţa că în anul 2017 pensiile vor fi indexate cu 6,8%, adică cu 0,4 puncte procentuale mai mult. De vină se pare că este metodologia de calcul şi rata inflaţiei din anul 2016.



Un tabel anexat scoate în evidenţă că după indexarea de la 1 aprilie 2017, pensia medie pentru limită de vârstă de abia va ajunge la 1.398 lei.



Totodată pensia medie a procurorilor va creşte cu 206 de lei, până la 3.447,66 de lei, a deputaţilor va creşte cu aproape 280 de lei până la 4.641 lei, iar a foştilor membri ai Guvernului se va majora cu aproape 378 lei. până la aproximativ 6.283 lei pe lună.



Astfel pensiile medii ale deputaţilor şi foştilor miniştri cresc de 3-4 ori mai rapid decât al majorităţii pensionarilor.



Aceste majorări sunt însă incomparabile cu cele pentru judecători şi care nici nu sunt menţionate în documentul Ministerului Muncii şi Protecţiei Sociale.



Le găsim însă în nota informativă la proiectul legii bugetului asigurărilor sociale pentru anul 2017. Cifrele suntelocvente pentru sistemul de asistenţă socială din Moldova şi denotă cât de declarativă este echitatea socială a acestuia.Pensia judecătorilor va ajunge la 15.000 de lei pe lună



Astfel în anul 2017, pensia judecătorilor se va majora cu circa 1.770 de lei, adică de aproape 18 ori mai rapid decât a pensionarilor obişnuiţi, şi de 6,3 ori decât a foştilor deputaţi. În medie în anul 2017 un fost sau actual magistrat va beneficia de o pensie de aproape 15.000 de lei pe lună.



Ministerul Muncii şi Protecţiei Sociale are şi o explicaţie pentru pensiile mai mari ale judecătorilor



"Pentru pensii şi indemnizaţii viagere pentru judecători se prognozează mijloace financiare în sumă de 49,28 milioane lei, calculate pentru 274 beneficiari. Cheltuielile sunt cu 5.825,8 mii lei (13,4%) mai mari faţă de cele aprobate pe anul 2016, cauza fiind actualizarea mărimii pensiei, care conform normelor legale se recalculează ţinând cont de creşterea salariilor judecătorilor în exerciţiu", argumentează MMPSF.



În consecinţă, un fost preşedinte al Curţii Supreme de Justiţie, are dreptul de a primi o pensie lunară de peste 20.000 de lei, ceea ce constituie 95% din salariul lunar al actualului şef de la CSJ.



Un sistem inechitabil



De notat că premierul Pavel Filip menţiona anterior că sistemul actual de pensii este unul neeficient şi nu asigură pensionarii cu venituri suficiente pentru un trai decent, iar aproximativ 83% din pensii sunt sub minimumul de existenţă.



„Trebuie să scăpăm de nesustenabilitatea sistemului de pensii, inechitatea din sistem şi nivelul redus al pensiilor oferite. În acest sens, Guvernul a lansat mai multe reforme ce urmează a fi implementate în anul 2017 şi care vin să asigure cetăţenii cu venituri suficiente”, promitea Filip.



Pensia medie pentru limita de vârstă din Republica Moldova este cea mai mică din Europa şi acoperă doar 58-60% din minimul de existenţă.