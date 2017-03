Expert: Republica Moldova are cea mai ineficientă bancă centrală

Banca Naţională a Moldovei are un număr exagerat de angajaţi şi ar trebui să-şi optimizeze structura de personal, reducând numărul de salariaţi de la 478 la 71 de persoane, susţine Denis Gorea, expert la IDIS Viitorul.Pentru a analiza eficienţa acestor angajaţi, Denis Gorea a analizat (vezi tabelul) raportul dintre Produsul Intern Brut al ţării şi numărul de angajaţi la banca centrală a ţării respective. Astfel, un angajat BNM revine la 14 milioane de dolari PIB generat de ţara noastră.Pentru comparaţie, un angajat al Băncii Centrale din Ucraina revine la 17 milioane dolari PIB, iar un salariat al Băncii Naţionale a României (BNR) revine la 93 de milioane dolari de PIB generat în România.În Cehia raportul e de un angajat la 137 milioane dolari, în Elveţia de unul la 759 de milioane de dolari, iar în Suedia de un angajat la 1.284 milioane dolari PIB."Prin urmare, Moldova are cea mai ineficientă bancă centrală din grupul de ţări analizate. Dacă BNM ar vrea să fie măcar la fel de eficientă ca şi BNR, numărul total de salariaţi ai BNM ar trebui să fie de 71", susţine Denis Gorea de la IDIS Viitorul.O altă măsură a eficienţei unei instituţii publice analizată de expert este şi numărul de cetăţeni deservit de către fiecare funcţionar public.În ultima coloană a tabelului prezentăm raportul dintre populaţia ţării şi numărul de salariaţi la banca centrală. Şiîn acest caz, BNM este printre codaşele clasamentului. Un angajat BNM deserveşte 7,435 de cetăţeni ai Moldovei, cu aproape 1,000 de oameni mai puţin decât colegul lui/ei din Ucraina şi cu aproape 3,000 de oameni mai puţin decât colegul lui/ei din Ucraina. Doar croaţii sunt inferiori moldovenilor la acest capitol.Concluzia este că BNM trebuie să-şi optimizeze structura de personal, reducând numărul de salariaţi la 71.Denis Gorea precizează că ţările au fost selectate pe baza disponibilităţii informaţiei cu privire la numărul de angajaţi ai băncilor centrale."Ne-am axat în special pe ţările vecine din Europa şi statele G20. Am exclus ţările din zona Euro pentru că acestea au două bănci centrale – cea din ţara lor şi Banca Central Europeană – şi este imposibil de calculat numărul exact de angajaţi.Am exclus şi ţările din G20 care nu raportează date cu privire la numărul de angajaţi la banca centrală (Mexico, Argentina, Brazilia), cât şi ţările cu o populaţie de peste 100 de milioane de cetăţeni (Japonia, China, Rusia, etc.). Chiar dacă includem aceste ţări in clasament, BNM oricum va fi codaşa clasamentului în ceea ce priveşte PIB per angajat.", mai susţine autorul.Banca Naţională a Moldovei nu a comentat deocamdată constatările.