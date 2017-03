Platforma DA propune mai multe acţiuni pentru deoffshorizarea ţării: „RM s-a transformat într-o zonă economică gri şi un adevărat paradis al spălărilor de bani”

Republica Moldova s-a transformat într-o zonă economică gri, devenind un adevărat paradis al spălărilor de bani în proporţii deosebit de mari şi al activităţilor dubioase ale companiilor controlate din zone off-shore. Astfel, bugetul public naţional pierde anual venituri de miliarde de lei, iar ţara noastră a căpătat reputaţia unei spălătorii a Europei.



Declaraţiile au fost făcute de reprezentanţii Partidului Platforma Demnitate şi Adevăr, care au lansat o declaraţie în legătură cu acţiunile propuse pentru deoffshorizarea economiei ţării.



„Fenomenul a atins apogeul său în perioada 2009-2017, atunci când, sub egida aşa-zisei guvernări pro-europene, Republica Moldova a devenit un stat capturat. Astfel, s-a produs o adevărată offshorizare a ţării, când câteva grupări criminale, folosind paradisurile fiscale, în cârdăşie cu instituţiile publice controlate politic, au spălat peste 20 de miliarde de dolari”, se arată în declaraţia Platformei DA.



În context, Platforma DA „propune îmbunătăţirea esenţială a climatului investiţional din ţără, introducerea mai multor stimulente fiscale pentru antreprenorii legali şi înăsprirea drastică a sancţiunilor pentru practicile tenebre”.



Totodată, reprezentanţii Platformei DA anunţă că în scurt timp vor veni cu un set de propuneri concrete la acest subiect.



3. În prezent, în mai multe domenii importante ale economiei (sectorul bancar, energetic, asigurări, mass-media etc.) există sute de întreprinderi cu cifre cumulative de afaceri de sute de miliarde de lei, care sunt administrate din zonele off-shore, de cele mai multe ori beneficiarii fiind oligarhi moldoveni. De asemenea, există mii de agenţi economici, care folosesc aceste zone în scopul scoaterii capitalului din ţară şi recurgerii la evaziuni fiscale de proporţii.



4. În vederea asigurării securităţii economice a statului, neîmpovărării acestuia cu credite externe, rambursate ulterior şi de generaţiile viitoare, în scopul acumulării semnificative a veniturilor în bugetul public naţional şi transparentizării mediului de afaceri din ţara noastră, Platforma DA vine cu următoarele propuneri privind deoffshorizarea ţării:



a) Semnarea de către Guvernul Republicii Moldova a acordurilor cu toate zonele off-shore privind schimbul informaţiilor fiscale. În cazul în care acesta va fi refuzat, toate tranzacţiile cu orice zonă off-shore vor fi interzise.



b) Introducerea prezumpţiei vinovăţiei pentru întreprinderile care îşi desfăşoară activitatea în Republica Moldova şi deţin relaţii cu zonele off-shore. În cazul apariţiei unor bănuieli rezonabile, aceste întreprinderi sunt obligate să probeze că nu au practicat sau aplicat scheme de evaziuni fiscale, spălări de bani sau finanţare a terorismului, cu participarea companiilor din zonele off-shore.



c) Transparentizarea acţionariatului şi interzicerea activităţilor companiilor înregistrate în zonele off-shore sau controlate de persoane din aceste zone în domeniul bancar, energetic, asigurări şi mass-media.



d) Introducerea impozitului special pentru orice tranzacţie cu companiile din zonele off-shore în valoare de 12%.



e) Interzicerea participării în achiziţii de stat a întreprinderilor înregistrate în zonele off-shore sau controlate de persoane din aceste zone.



5. În paralel, în vederea abordării complexe a problemelor dezvoltării economice, Platforma DA propune îmbunătăţirea esenţială a climatului investiţional din ţără, introducerea mai multor stimulente fiscale pentru antreprenorii legali şi înăsprirea drastică a sancţiunilor pentru practicile tenebre. Platforma DA va veni în scurt timp cu un set de propuneri concrete la acest subiect.