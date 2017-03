Offshore-ul unui originar din Moldova a manipulat cea mai mare piaţă de valori din lume

Comisia de supraveghere a pieţei de capital din SUA (SEC) acuză compania Avalon FA LTD de manipularea pieţei de valori a SUA. Nathan Fayyer, în vârstă de 34 de ani, singurul proprietar şi director al companiei Avalon s-a născut în Republica Moldova, s-a născut în Moldova.



Potrivit SEC pagubele provocate de „sutele de mii” tranzacţii frauduloase operate de compania Avalon pe piaţa titlurilor de valoare din SUA se ridică la 28 de milioane de dolari, scrie



Avalon acţiona prin firma de brokeraj din New York „Lek Securities” specializată în efectuarea operaţiunilor de bursă în interesul cetăţenilor străini.

Avalon a atras în operaţiunile sale comercianţi din Europa de Est şi Asia. Persoanele implicate în schema frauduloasă mai întâi plasau comenzi de cumpărare sau vânzare a titlurilor de valoare, după care rapid le anulau. Astfel, ei îi forţau pe partenerii săi să achiziţioneze pachete de acţiuni la preţuri umflate artificial.



Comisia de supraveghere a pieţei de capital din SUA a îngheţat deja activele companiei Avalon aflată sub umbrela „Lek Securities” şi a obţinut permisiunea instanţei de a solicita dezgheţarea fondurilor retrase în mod ilegal de această companie în afara Statelor Unite.



Avalon FA LTD este fondată în 2004, este înregistrată în offshorul Seychelles, şi oferea acces direct la tranzacţionarea pe bursele de valori la nivel mondial.



Potrivit SEC Nathan Fayyer, 34 de ani, este singurul proprietar si director al Avalon conform documentelor companiei. De asemenea, el este proprietarul (împreună cu soţia) a Avalon Fund Aktiv, LLC, o entitate din New Jersey, care funcţionează ca braţul din SUA a offshorului Avalon.



Printre altele, fondul a fost folosit pentru a plăti lui Fayyer salariu şi alte cheltuieli asociate cu operaţiuni Avalon. Fayyer a devenit proprietar al Fondului Avalon în 2010.



În plus Nathan Fayyer a mai fost proprietar şi la San Fleur Ltd dba Biaise Greys Partners.



SEC a depus o cerere de revendicare faţă de Nathan Fayyer proprietarul Avalon, dar şi faţă de Serghei Pustelnik, pentru că nu a dezvăluit date despre care îi aparţin unui pachet de control în Avalon.



Serghei Pustelnik s-a născut în Ucraina şi este acum un cetăţean american, locuieşte în New Jersey si Massachusetts. Nathan Fayyer, în vârstă de 34 de ani, singurul proprietar şi director al companiei Avalon s-a năsscut în Moldova, este acum, de asemenea, un cetăţean american şi locuieşte în New Jersey şi Kiev.