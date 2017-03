Compania aeriană care oferă cele mai bune condiţii de călătorie din lume

FOTO

Această companie aeriană tocmai a lansat primul zbor în care oferă pasagerilor nu scaune, ci paturi.Un zbor cu compania aeriană Qatar Airways din Doha la Londra costă 4.300 de euro. Această sumă acoperă bilete la prima clasă, iar pasagerii pot sta în paturi duble, create de compania The White Company. Aceste paturi sunt realizate din piele şi decorate cu aur.Spaţiul poate fi convertit ca un spaţiu privat pentru o familie care include patru locuri. Pasagerii au la dispoziţie monitoare pentru a urmări filme sau orice tip de conţinut doresc, pot lua masa fără să fie deranjaţi sau pot dormi.Pasagerii primesc de la compania aeriană şi kituri de îngrijire personală cu periuţe pastă de dinţi lame de ras, perie de păr, diferite creme etc. Acestea provin de la firma italiană Castello Monte Vibiano Vecchio.Qatar Airways are o flotă formată din 149 de aeronave şi zboară către 150 de destinaţii de pe şase continente.