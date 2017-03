Deputaţii cer detalii despre contractul de concesiune cu Frontera, privind lucrările de explorare geologică a hidrocarburilor pe teritoriul RM: „Guvernul s-a grăbit să facă doar PR”

Dezbateri în Parlament din cauza contractului de concesiune a lucrărilor de explorare geologică a hidrocarburilor pe teritoriul Republicii Moldova, semnat de Guvern şi compania Frontera. Se întâmplă după ce în presă au apărut informaţii că Guvernul Filip a concesionat circa 40% din teritoriul Moldovei unui offshore . Compania a promis să investească şase milioane de dolari în următorii cinci ani. Experţii spun însă că cifra este una infimă, întrucât lucrările de prospecţiune sunt destul de costisitoare.Pe de o parte, liberal-democraţii spun că aceste controverse în jurul contractului de concesiune sunt rezultatul modului defectuos în care Guvernul a informat despre aceasta, singurul scop fiind doar să-şi facă PR. De cealaltă parte, socialiştii au cerut audierea ministrului Mediului pe marginea acestui subiect, iar comuniştii au solicitat rezilierea imediată a contractului.„Avem şansa să pierdem nişte bogăţii serioase. Trebuie stopat imediat, de anulat dacă aţi reuşit să semnaţi şi de făcut investigaţii serioase. Constituţia spune că aceste bogăţii de sub pământ aparţin poporului RM şi nu demnitarilor”, a declarat liderul PCRM, Vladimir Voronin.„Sunt nişte lucrări de exploarare, nu de exploatare. Sunt aberaţii şi consider că Ministerul Mediului a dat mult mai multe informaţii decât era suficient la această temă”, a spus liberala Alina Zotea.„Doleanţele noastre sunt ca cei de la PL să nu ne dea lecţii pedagogice. Apreciem capacităţile multidimensionale ale colegei Zotea. Rugămintea este să nu încurce o procedură parlamentară cu o procedură Spa”, a fost replicat socialistului Grigore Novac.„În perioada sovietică s-a făcut lucrări de exploarare, dar nicio pagină din aceste rapoarte nu a fost lăsată la Chişinău, toate sunt la Moscova în arhive speciale. Nu cred că cineva ne va da accesul la arhive. Deci ar exista teoretic asemenea zăcăminte. Prin Parlament trec doar concesiile cu regim fiscal deosebit. Asemenea solicitări nu există, deci este la atitudinea Guvernului”, a menţionat şi liderul fracţiunii PD, Marian Lupu.„Dacă avem noroc să găsim ceva, ar fi important pentru securitatea energetică, dar Guvernul a comis o greşeală. A publicat un comunicat surpriză, iar mass-media a interpretat prin prisma acestuia. S-a comunicat puţin. Guvernul trebuie să explice pe puncte de ce este important, dar din dorinţa de a face PR a scăpat din vedere acest lucru”, a menţionat vicepreşedintele fracţiunii PLDM, Vadim Pistrinciuc.În pofida dezbaterilor, solicitarea privind audierile ministrului Mediului a fost respinsă. Deputaţii însă au fost solicitat Guvernului să vină cu o informaţie detaliată cu privire la acest subiect.Precizăm că o comisie în frunte cu Valeriu Munteanu, Ministrul Mediului, a desemnat pe 1 noiembrie 2016 compania Frontera Resources International LLC, câştigătoare "a concursului de selectare a concesionarului lucrărilor de explorare geologică a hidrocarburilor pe teritoriul Republicii Moldova, cu ulterioara lor exploatare".La concurs au participat doar două companii: Overseas Minerals Corporation şi Frontera. Totuşi formal a fost respectată una din condiţiile de bază impuse de autorităţi. Din informaţia făcută publică nu este clar însă unde sunt înregistrate aceste companii şi nici cine sunt proprietarii.Potrivit Mold-Street , Frontera Resources Corporation are ca fondatori o companie omonimă din Insulele Cayman, unul dintre cele mai importante paradisuri fiscale de pe glob.Într-un comunicat de presă Frontera anunţă că are dreptul exclusiv de a explora pentru producerea şi dezvoltarea resurselor de hidrocarburi din cadrul unei zone care cuprinde aproximativ 3 milioane de acri situate în partea de sud a ţării. Termenul de ansamblu a Acordului de concesiune este de 50 de ani de la data executării sale, inclusiv o fază iniţială de explorare de până la zece ani.Suprafaţa exactă şi perimetrul unde se vor face prospecţiuni este indicată în contractul de concesiune: 12.125 kilometri pătraţi, ceea ce constituie circa 36% din teritoriu. Din anexa 1 la contract rezultă că lucrările de prospecţiune vor putea fi efectuate şi în suburbiile Chişinăului.