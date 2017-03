Cel mai mare angajator din Moldova are nevoie de salvare; Calea Ferată nu mai are ce pune în gaj

Întreprinderea de stat Calea Ferată din Moldova, care are cei mai mulţi angajaţi din economie nu reuşeşte să se reformeze, iar situaţia financiară continuă să se agraveze, arată date oficiale.



Pentru sâmbătă, 11 martie, este anunţat un miting de protest, cu participarea salariaţilor-membri de sindicat din cadrul întreprinderii Calea Ferată din Moldova, în legătură cu restanţele la plata salariilor.



Datorii de peste 130 milioane lei la plata salariilor



Principala revendicare a manifestanţilor este achitarea, până la 31 martie aacestui an, a restanţelor la salarii, cu compensarea pierderilor cauzate de neachitarea la timp a salariului pentru fiecare angajat.



Potrivit lui Ion Zaporojan, preşedintele Federaţiei Sindicale a Feroviarilor din Republica Moldova, suma datoriilor salariale depăşeşte 130 milioane lei, iar soarta celor 9.800 de angajaţi rămânând în continuare incertă.



Problema plăţii la timp a salariilor la CFM este veche deja de câţiva ani, iar tentativele de a o soluţiiona deocamdată nu au dat rezultate.



Astfel pentru a eficientiza CFM numărul angajaţilor ar urma să fie redus de câteva ori, iar întreprinderea să fie modernizată.



În acest sens întreprinderea ar urma să fie separată în trei, iar numărul angajaţilor redus cu cel puţin 3.000.Totodată sunt prevăzute investiţi de câteva miliarde de lei în modernizarea întreprinderii. În anul 2016 Banca Europeană pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare (BERD) şi Banca Europeană de Investiţii (BEI) au semnat acorduri de finanţare a CFM în valoare de 105 milioane de euro.



Calea ferată nu mai are ce pune în gaj



Dar şi aici sunt probleme. Astfel Ministerul Transporturilor şi Infrastructurii Drumurilor (MTID) susţine că banii acordaţi de BEI nu pot fi accesaţi, iar CFM restructurată dincauza că nu are "active libere de gaj, suficiente pentru acoperirea contravalorii sumei care face obiectul contractului de recreditare"."Din cauza imposibilităţii asigurării cu gaj a împrumutului recreditat, persistă riscul întreruperii realizării proiectului de construcţie şi reabilitare a infrastructurii feroviare şi achiziţie a materialului rulant, angajament asumat de Republica Moldova prin Legea nr. 298 dn 22 decembrie 2016 pentru ratificarea Contractului de finanţare dintre Republica Moldova şi Banca Europeană de Investiţii privind infrastructura feroviară şi parcul de material rulant ale Republicii Moldova", se arată într-o notă informativă a MTID.



Instituţia cere Guvernului ca întreprinderea CFM va scutită de obligaţiunea asigurării rambursării împrumutului oferit de BEI.



Situaţia de la CFM a ajuns şi pe agenda Guvernului, iar premierul Pavel Filip a solicitat Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii Drumurilor prezentarea, în termen de zece zile, a unui Plan de acţiuni orientat spre depaşirea situaţiei existente.



„Aştept o abordare foarte serioasă şi elaborarea unui Plan de acţiuni pentru a înţelege cum ne mişcăm în continuare. Dincolo de aceasta, comunicaţi cu cei de la Calea Ferată. Ei trebuie să înţeleagă că avem un plan de reorganizare şi în timp aceste probleme vor fi rezolvate”, a afirmat premierul.