Primul avion de pasageri de mari dimensiuni de concepţie chineză va zbura în 2017

Sursa: jurnal.md/Agerpres Foto: AP 06.02.2017 17:50

După mai mulţi ani de întârzieri, avionul C919, primul avion de pasageri de mari dimensiuni de concepţie chineză, va efectua zborul inaugural în prima jumătate a acestui an, a anunţat luni cotidianul oficial People's Daily, preluat de AFP.



Produs de compania de stat Commercial Aircraft Corp of China (COMAC), avionul C919 era programat iniţial să efectueze zborul inaugural în 2015, dar acest termen a suferit numeroase amânări, din cauza numeroaselor teste şi autorizări.



Cotidianul oficial People's Daily a informat că producătorul de avioane Commercial Aircraft Corp of China aproape a finalizat instalarea sistemelor la bordul avionului, astfel că zborul inaugural al primului C919 ar putea avea loc în primele şase luni ale acestui an.



"Am testat întregul aparat, componentele cheie şi părţile conectare", a declarat Li Qiang, expert în cadrul COMAC.



Cu o capacitate de peste 150 de locuri şi o rază de 4.075 de kilometri, avionul C919 ar urma să concureze cu Airbus 320 şi Boeing 737, care în prezent domină piaţa avioanelor de pasageri de mari dimensiuni. Până la finele lui 2016, COMAC a primit comenzi pentru mai mult de 500 de aparate C919 de la 23 de companii, iar producătorul chinez speră să vândă cel puţin 2.000 de exemplare din acest avion.



Atât Airbus, cât şi Boeing, prognozează că piaţa mondială pentru noi avioane va avea o valoare de peste 5.000 de miliarde de dolari în următorii 20 de ani. În acest context, China este unul dintre segmentele de piaţă cruciale pentru marii producători occidentali de avioane, în condiţiile în care Airbus estimează că transportatorii aerieni chinezi vor avea nevoie de 6.000 de noi avioane în valoare de 945 miliarde de dolari în următorii 20 de ani.



În dorinţa de a cuceri o cotă cât mai mare din piaţa chineză, Airbus şi Boeing au încheiat parteneriate cu firme chineze. Airbus are un centru de finalizare şi livrare a avioanelor la Tianjin, în timp ce Boeing are de gând să deschidă o facilitate în parteneriat cu COMAC, unde de vopsi şi va instala elementele de cabină pentru aparatele Boeing 737.



La rândul său, China încearcă să îşi dezvolte propria industrie aeronautică, iar în luna iunie a anului trecut a intrat în exploatare avionul ARJ21-700, primul avion regional de concepţie chineză capabil să transporte 70 de pasageri.