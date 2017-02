Presiunile opoziţiei, ale societăţii civile şi partenerilor externi dau roade: Controversatul proiect privind amnistia fiscală, RETRAS din Parlament; Candu: „Au fost constatate mai multe deficienţe”

Presiunea opoziţiei şi societăţii civile, dar şi criticile partenerilor de dezvoltare, i-au făcut pe guvernanţi să renunţe la proiectul de lege privind amnistia fiscală şi liberalizarea capitalului. Controversata iniţiativă, promovată în galop de coaliţia de guvernare şi votată deja în prima lectură, a fost retrasă din Parlament. Anunţul a fost făcut astăzi de preşedintele Parlamentului, Andrian Candu, promotorul direct al proiectului de lege.



„Am decis retragerea celor două proiecte legate de liberalizarea capitalului şi amnistia fiscală. Aşa cum am şi promis atunci când au fost iniţiate proiectele şi votate în lectura I, toată această perioadă am lucrat cu expertiză juridică şi economică, atât cu experţi locali cât şi cu experţi internaţionali. Au fost constate mai multe deficienţe, motiv pentru care, toţi cei cinci deputati care am semnat proiectele de legi, am depus cererea de retragere. Astăzi deja proiectele sunt retrase din Parlament”, a anunţat Candu pe pagina sa de Facebook.



Proiectul de lege privind legalizarea capitalului, semnat de mai mulţi deputaţi din majoritatea parlamentară, printre care şi speakerul Andrian Candu, prevede exonerarea de orice răspundere a persoanelor fizice şi juridice care nu şi-au declarat proprietăţile, în schimbul declarării acestora până la 15 aprilie 2017 şi plăţii în favoarea statului a 2% din valoarea averii nedeclarate. De asemenea, iniţiativa propune introducerea interdicţiei de sancţionare ulterioară a funcţionarilor publici pentru încălcările săvârşite.



Proiectul de lege a fost criticat de Banca Mondială şi Fondul Monetar Internaţional. Partenerii de dezvoltare au atenţionat autorităţile de la Chişinău că această iniţiativă conţine un şir de riscuri de integritate, că ar putea duce la periclitarea măsurilor de combatere a corupţiei şi ar pune piedici în lupta cu spălarea banilor şi fraudele.



Documentul a stârnit discuţii aprinse în cadrul dezbaterilor publice, în presă şi în societate. Mai mulţi reprezentanţi ai societăţii civile au atenţionat autorităţile că acest proiect va duce la legalizarea furturilor, iar cei care şi-au făcut averi ilegal vor scăpa de răspundere penală. Mai mult, chiar şi Centrul Naţional Anticorupţie a semnalat o serie de deficienţe şi riscuri, susţinând că prevederile proiectului contravin Constituţiei, iar la promovarea lui s-au neglijat o serie de factori de principiu cum ar fi transparenţa şi argumentarea economică.



Totodată, patru ONG-uri din România au lansat un apel către demnitarii de la Bucureşti în care cer suspendarea finanţării Republicii Moldova în cazul în care aşa-numita lege pentru „liberalizarea capitalului şi stimularea fiscală” va fi adoptată în lectură finală de Parlamentul de la Chişinău.



Săptămâna trecută, Platforma Demnitate şi Adevăr cere demisia preşedintelui Parlamentului, Andrian Candu, ca promotor direct al proiectului de lege privind amnistia, cu depunerea mandatului de deputat, iar Procuraturii Generale să iniţieze urmărirea penală a iniţiatorilor actului legislativ generator de corupţie, protecţionism şi favorizare a infractorilor.