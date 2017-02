Uzina Metalurgică de la Râbniţa staţionează şi este înglodată în datorii

Sursa: www.mold-street.com Foto: aommz.com Citeste mai mult: adev.ro/mkcsfk 20.02.2017 10:08

Cel mai mare producător de metal din Moldova, Uzina Metalurgică de la Râbniţa a ajuns într-o situaţie financiară gravă, susţine presa de la Tiraspol. Pe lângă faptul că uzina staţionează, aceasta nu are resurse pentru dezvoltare.



Doi ani în urmă, autorităţile separatiste de la Tiraspol au preluat controlul asupra Uzinei Metalurgice de la Râbniţa, cedate la un preţ simbolic de oligarhul rus Alişer Usmanov.



Perioada ce a urmat era prezentată iniţial de fostele autorităţi de la Tiraspol ca pe o etapă de succes şi de salvare a întreprinderii de la distrugere. Doar că din primăvara anului trecut situaţia uzinei s-a înrăutăţit, iar criza s-a aprofundat şi în consecinţă aceasta a staţionat cea mai mare parte a anului.



Cele mai proaste rezultate



Datele statistice relevă că în anul 2016, Uzina a înregistrat cele mai proaste rezultate din ultimii 16 ani şi a reuşit să producă doar 127.500 tone de oţel (cel mai scăzut nivel din anul 2000) şi 210.800 tone de laminat (al doilea cel mai prost rezultat din anul 2000).



Per total Uzina a lucrat în 2016 la doar circa 15% din capacitate, iar din decembrie întreprinderea a rămas şi fără management, dar şi fără bani pentru a cumpăra materie primă pentru activitatea de producţe.



"Acum întreprinderea staţionează, iar activitatea ei ar putea fi reluată la începutul primăverii", a anunţat Serghei Cornev, noul director al uzinei.Totodată acesta a precizat că împreună cu aşa-zisul minister al economiei din regiunea separatistă a elaborat un plan de ieşire din criză.



Noua administraţie susţine că a primit o moştenire foarte grea, iar uzina are datorii uriaşe. Potrivit unor surse, datoriile trec de 100 de milioane de dolari şi s-au format ca urmare a unei scheme de achiziţie la un preţ exagerat a metalului uzat prin intermediul firmei Tirasmet şi comercializarea producţiei finite la un preţ mai mic.



Au plecat oligarhii ruşi, au venit şeicii arabi



Până la începutul anului 2015 proprietar al Uzinei Metalurgice de la Râbniţa a fost grupul Metalloinvest controlat de miliardarul rus Alişer Usmanov, care a renunţat la întreprindere şi a cedat-o autorităţilor separatiste.



Pe 10 martie 2015, Talgat Baitaziev, un controversat om de afaceri din Kazahstan devine director al Uzinei Metalurgice de la Râbniţa.



Pentru a funcţiona Uzina Metalurgică a primit un credit de 140 de milioane de dolari sub formă de livrări de metal uzat de la o misterioasă companie Brick Oil FZE din Emiratele Arabe Unite, care ar fi fost controlată de un şeic. Imediat în schemă a apărut şi firma Tirasmet, care ar fi aparţinut lui Şevciuk şi unor afacerişti de la Chişinău.