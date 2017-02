Prin ce raioane va trece gazoductul Ungheni-Chişinău; Guvernul de la Chişinău a pregătit 600 de mii de euro pentru despăgubiri

Ministerul Economiei de la Chişinău a făcut publică lista localităţilor care vor fi traversate de conducta gazoductului Ungheni-Chişinău. Traseul localităţilor va fi supus dezbaterii publice. De asemenea, fiind un proiect energetic de importanţă naţională, terenurile incluse în harta gazoductului vor trebui să intre în posesia statului, care a pregătit pentru despăgubirea proprietarilor suma de 600 de mii euro.



Construcţia conductei va începe în 2018 şi va avea o lungime de aproape 120 de kilometri, conform studiului de fezabilitate. Gazoductul va trece prin 25 de localităţi – din raioanele Ungheni, Nisporeni, Străşeni, Călăraşi şi din municipiul Chişinău.



Pentru lucrările de proiectare şi construcţie a gazoductului, Banca Europeană pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare (BERD) şi Banca Europeană de Investiţii (BEI) au pus la dispoziţia Republicii Moldova 41 de milioane de euro, sub formă de împrumut, iar Comisia Europeană a acordat un grant în valoare de 10 milioane de euro.



Contribuţia Executivului de la Chişinău, în 2017, va fi de 22,3 milioane de lei. Capacitatea gazoductului Ungheni-Chişinău este estimată la 1,5 miliarde de metru cubi pe an. Proiectul urmează să fie finalizat peste doi ani.



Construcţia gazoductului Ungheni-Chişinău reprezintă o continuare a conductei Iaşi-Ungheni. Scopul proiectului este de a asigura securitatea energetică a Republicii Moldova prin diversificarea surselor de aprovizionare cu gaze naturale. Costul total al lucrărilor se ridică la 105 milioane de euro.



Gazoductul va lega Chişinău de reţeaua de transport a gazelor naturale din România. Proiectul include, de asemenea, şi un plan de acţiuni privind liberalizarea şi reformarea sectorului energetic.



În 2018, România va începe extracţia de gaze din Marea Neagră şi va deveni exportator pe piaţa internaţională.



„O nouă sursă de gaze naturale importantă, de 4 miliarde de metri cubi pe an, va intra în activitate, este vorba de structura gazelor descoperite în Marea Neagră. Operatorii şi investitorii din zona respectivă ne-au prezentat că, începând cu anul viitor, la 1 iulie, va intra în producţie o structură nouă. Deci practic, din momentul acela, România va deveni şi exportator, pentru că această structură aduce un plus de gaze faţă de solicitările normale din România”, a declarat Niculae Havrileţ, preşedintele Autorităţii Naţionale de Reglementare în Energie (ANRE) din România.



Şeful ANRE a subliniat că este vorba despre compania Black Sea Oil & Gas, care a concesionat două perimetre petrolifere pe platforma continentală românească a Mării Negre.