Angela Merkel respinge din nou criticile SUA: Există o problemă cu valoarea euro; Politicile Băncii Centrale Europene sunt adaptate anumitor ţări, nu Germaniei

18.02.2017 13:13

Cancelarul Germaniei, Angela Merkel, a constatat sâmbătă că există o "problemă" cu valoarea euro, observând că Banca Centrală Europeană are politici destinate unor state mai slabe din zona uniunii monetare, în ceea ce este o reacţie la criticile SUA că Berlinul ar profita de un euro depreciat.



"Sigur că, în momentul de faţă, în zona euro avem o problemă cu valoarea monedei unice", a declarat Angela Merkel în discursul rostit sâmbătă la Conferinţa pentru Securitate aflată în curs în oraşul german Munchen.



"Banca Centrală Europeană (BCE) are politici monetare care nu sunt adresate Germaniei, ci mai degrabă adaptate unor ţări precum Portugalia, Slovenia sau Slovacia. Dacă am avea marca germană, am avea cu siguranţă o valoare diferită de cea pe care o are euro în acest moment. Dar este vorba de o politică monetară independentă (a BCE - n.red.) asupra căreia eu în calitatea de cancelar nu am nicio influenţă", a argumentat Angela Merkel, potrivit site-ului agenţiei Reuters.



Şeful Executivului Germaniei a făcut aceste declaraţii în prezenţa vicepreşedintelui Statelor Unite, Mike Pence, aflat la conferinţă, după acuzaţiile unui consilier al preşedintelui Donald Trump că Berlinul ar profita de un euro depreciat.



Jens Weidmann, preşedintele Băncii centrale a Germaniei, a respins săptămâna trecută acuzaţiile Administraţiei Donald Trump că Berlinul ar profita de un euro "puternic subevaluat", argumentând că firmele germane sunt bine poziţionate pe pieţele internaţionale pentru că au produse de calitate. "Firmele germane sunt exportatori de succes deoarece sunt bine poziţionate pe pieţele mondiale şi reuşesc să convingă oamenii cu produse inovatoare", a declarat Jens Weidmann, preşedintele Bundesbank. "Acuzaţia că Germania ar profita de pe urma Statelor Unite şi a altor ţări utilizând o monedă subevaluată este mai mult decât eronată", a subliniat Jens Weidmann. Valoarea euro este determinată de factorii pieţelor financiare, fiind influenţată de politicile europene şi americane, a insistat Jens Weidmann. "Politica monetară (a zonei euro -n.red) nu este determinată la Berlin, ci mai degrabă la Frankfurt, de Consiliul de conducere al BCE, scopul fiind stabilitatea în întreaga uniune monetară", a explicat Jens Weidmann.



Administraţia Donald Trump a acuzat la începutul lunii februarie Germania că utilizează un euro "puternic subevaluat" pentru a "profita" de exporturi în relaţia cu SUA şi cu partenerii europeni ai Berlinului. Cancelarul Angela Merkel a respins imediat ideea, reiterând că Banca Centrală Europeană (BCE) este independentă şi denunţând politicile Washingtonului. "Principalul obstacol în a considera Parteneriatul transatlantic de comerţ şi investiţii (TTIP) drept un acord bilateral este Germania, care continuă să profite de pe urma altor ţări din UE şi de pe urma Statelor Unite utilizând o «implicită marcă germană» care este puternic subevaluată", a declarat Peter Navarro, şeful Consiliului prezidenţial pentru Comerţ Naţional din SUA. "Dezechilibrul comercial structural al Germaniei în relaţia cu alte ţări şi cu SUA evidenţiază eterogenitatea în cadrul Uniunii Europene, astfel că acest acord ar fi unul de tip multilateral prezentat ca bilateral", crede Peter Navarro.



Cancelarul Germaniei, Angela Merkel, a respins imediat acuzaţiile. "Germania a pledat permanent ca Banca Centrală Europeană (BCE) să aibă politici independente, aşa cum de altfel proceda şi Banca centrală germană când nu exista euro", a declarat Angela Merkel, citată de site-ul Tagesschau.de. Cancelarul Germaniei a subliniat că firmele germane depun eforturi pentru a fabrica produse competitive pe piaţa mondială. În acelaşi timp, Angela Merkel a cerut clarificări din partea Administraţiei Donald Trump privind interdicţiile impuse imigranţilor din şapte ţări situate în Orientul Mijlociu şi Africa. "Eu am spus clar că eforturile antiteroriste nu justifică o abordare generală împotriva unor ţări şi a unor persoane de o anumită religie. Solicităm clarificări", a încheiat Merkel.