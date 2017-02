Guvernul a avizat negativ o iniţiativă privind anularea legii care pune miliardul furat pe umerii cetăţenilor // DOC

Aşa cum era de aşteptat, Guvernul a respins un proiect care prevede anularea legii care a pus miliardul furat pe seama populaţiei. Ministerul Finanţelor a prezentat un aviz negativ pe marginea acestui document.„La înaintarea propunerii legislative respective nu s-a ţinut cont de faptul că abrogarea unui act normativ are un caracter definit. Or, abrogarea unei legi nu înlătură efectele juridice produse deja sub imperiul legii abrogate. În acest context, obligaţiunile de stat au fost deja emise şi transmise BNM de către Ministerul Finanţelor”, se spune în aviz.Ministerul Finanţelor mai aminteşte că măsura a fost una dintre acţiunile prealabile în cadrul programului cu FMI.Proiectul de lege a fost propus de preşedintele Igor Dodon şi a fost calificat de experţi drept o iniţiativă populistă şi un nou episod din contrapunere mimată de presedintie si guvernare.