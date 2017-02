Cum să scoţi bani de la bancomat fără să fii jefuit; Atenţie la tasta 5!

Sursa: jurnal.md Foto: occrp.org 15.02.2017 14:12

O noua metoda de furt face ravagii in toata Europa. Skimmingul este o metoda moderna de a fura datele si banii celor care folosesc bancomatele. Un aparat este plasat pe bancomat si cu ajutorul acestuia se fura toate datele stocate pe banda magnetica a cardului. Langa bancomat exista o camera video care inregistreaza cand se introduce PIN-ul.



In afara faptului ca hotii pot fura banii de pe card, pot fura si datele personale ale persoanei care detine cardul. Vedeti mai jos cum trebuie sa ne protejam de skimming.



Verifica bancomatul



Inainte de a introduce cardul, verifica daca masca bancomatului se misca, daca are parti care se diferentiaza de restul bancomatului. Orice culoare suspicioasa, orice material diferit ar trebui sa iti atraga atentia sa eviti acel bancomat. Fanta in care se introduce cardul nu trebuie sa se miste sau sa fie scoasa cu totul. Tastatura nu trebuie sa se miste sau sa para mai ridicata.



Acopera tastatura cand tastezi PIN-ul



Fiecare card are un PIN sau un numar de securitate. Ai grija sa acoperi cu mana tastatura atunci cand incepi sa tastezi PIN-ul cardului.



Verifica tasta 5



Tastatura originala bancomatului are o proeminenta pe tasta 5. Daca nu regasesti aceasta denivelare si tastatura este perfect neteda, nu folosi acel bancomat.



Evita bancomatele din strada



Incearca sa folosesti intotdeauna bancomatele din interiorul bancii. Ele sunt supravegheate video si hotii nu ar risca sa monteze aparate de copiere a datelor de pe card pe aceste bancomate.



Monitorizeaza-ti contul bancar



O activitate pe care ar trebui sa o faci regulat este sa iti verifici balanta contului. In acest fel vei afla daca cineva ti-a copiat cardul si face cumparaturi in numele tau.