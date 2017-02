Averea lui Tudor Copaci, propus la funcţia de director al ANRE: apartamente de un milion de lei, conturi pline şi afaceri prospere

Tudor Copaci, actualul director al Agenţiei Proprietăţii Publice, va fi propus Parlamentului la funcţia de director al Consiliului de administrare al Agenţiei Naţionale pentru Reglementare în Energetică (ANRE). Demnitarul a fost desemnat câştigător în urma unui concurs închis, în care s-au înscris 12 persoane, deşi anterior reprezentanţi ai societăţii civile şi experţi în energetică au solicitat Comisiei economie, buget şi finanţe a Parlamentului audierea candidaţilor în şedinţe deschise.



Dacă va fi acceptat de Parlament, Tudor Copaci ar putea avea un salariu lunar de 60.000 de lei. „Mie îmi place salariul pe care îl am la agenţia la care lucrez (Agenţia Proprietăţii Publice - n.r.). Este mai mic, dar şi responsabilităţile sunt mai mici”, a declarat el.



De-a lungul anilor, demnitarul a ocupat mai multe funcţii în structurile de stat. În septembrie 2016, Tudor Copaci a fost demis din funcţia de secretar general al Guvernului, devenind ulterior director al Agenţiei Proprietăţii Publice.



Potrivit ultimei declaraţii de avere, cea pentru anul 2015, familia demnitarului are în proprietate două apartamente. Primul a fost cumpărat în anul 2000, are o suprafaţă de aproape 69 de metri pătraţi şi ar valora peste 550.000 de lei. Cel de-al doilea a fost cumpărat în 2011, are o suprafaţă de 55 de metri pătraţi şi ar costa peste 440.000 de lei. Familia lui Tudor Copaci mai deţine şi două garaje care valorează în total circa 150.000 de lei.



Potrivit declaraţiei de avere, demnitarul are două maşini. Cea mai nouă este de model Mitsubishi Pajero, fiind fabricată şi cumpărată în 2009 cu 270.000 de lei. Cealaltă a fost fabricată în 1990, dar cumpărată în 2012 cu 22.000 de lei.



Familia lui Tudor Copaci deţine un teren intravilan cu o suprafaţă de 0,1 hectare, care i-a fost alocat în 2006. La capitolul „Active financiare”, demnitarul a indicat patru conturi de depozit în care, în 2015, păstra 640.000 de lei şi circa 120.000 de euro. Tot atunci a declarat mai multe conturi curente în lei.



Pe parcursul anului 2015, pe când a deţinut funcţia de viceministru al Economiei, Tudor Copaci a avut un salariu de circa 125.000 de lei, iar soţia lui, profesoară la liceul privat „Prometeu” - 88.000 de lei.



Fostul viceministru al Economiei este unul dintre acţionarii minoritari ai SA Ipteh. El deţine 0,456% din acţiunile firmei. În declaraţia cu privire la venituri şi proprietate pentru anul 2013, Tudor Copaci a indicat că SA Ipteh i-a adus dividende în valoare de peste 115.000 de lei. Totodată, el mai deţine o cotă de participare de 20% în cadrul Întreprinderii Mixte Osmanli Company SRL, firmă care, potrivit bazelor de date deschise, are printre genurile de activitate comerţul cu ridicata al cartofilor, legumelor şi fructelor, al îmbrăcămintei şi încălţămintei sau al articolelor electrice de uz casnic etc.



Anterior, Maia Sandu, liderul Partidului Acţiune şi Solidaritate, a declarat că numirea lui Tudor Copaci la funcţia de director al Agenţiei Proprietăţii Publice este un exemplu clar de „meritocraţie marca PD”. În septembrie 2016, ea a amintit într-o postare pe pagina sa de Facebook că demnitarul a mai deţinut această funcţie în perioada 2009 - 2013, iar atunci instituţia a vândut un teren de pe bulevardul Ştefan cel Mare şi Sfânt la un preţ simbolic de doar 319.453 de lei. Peste câteva luni, cumpărătorul a gajat terenul respectiv unei bănci comerciale la un preţ de 100 de ori mai mare, adică cu 1,8 milioane de euro.