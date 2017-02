Doi moldoveni se numără printre cei mai mari datornici ai unei bănci din Ucraina

Companiile ce ar aparţine la doi cetăţeni din Moldova ar avea datorii de circa 420 de milioane de hrivne faţă de Imeksbank din Odessa, scrie Forbes-Ukraina Potrivit publicaţiei, numărul de bănci închise de către statul ucrainean până în ianuarie 2017 se ridică la 148. Ca urmare a falimentului instituţiilor bancare milioane de locuitori şi-au pierdut economiile, iar această poveste se repetă în fiecare an. În schimb. grupări oligarhice sau criminale în asociere cu funcţionari se aleg cu câştiguri de milioane, lăsând băncile pline de datorii.Forbes Ucraina a identificat mai multe persoane afiliate unor proprietari de bănci care au rămas datori faţă de instituţiile financiare. Printre aceştia se numără şi doi cetăţeni din Moldova, care ar fi beneficiat de credite de la Imeksbank din Odessa, controlată de afaceristul local Leonid Klimov, fost deputat al Partidului Regiunilor şi sponsor al echipei de fotbal Cernomoreţ din localitate, transmite Mold-Street Astfel firma Komerceskie predlojenia, ce ar fi fost fondată de Serghei Vrabii din Moldova are o datorie de 215,9 milioane de hrivne, iar agenţia imobiliară Hadjibei din Odessa, la care fondator apare Serghei Petcov - 202 milioane hrivne. Potrivit portalului dumskaya.net din Odessa, banii au ajuns la aceste firme cu câteva zile înainte de decizia Băncii Naţionale a Ucrainei de a introduce administrare temporară la Imeksbank.Totodată, publicaţia nu exclude că moldovenii sunt doar nişte proxy. De exemplu Serghei Petcov a ajuns proprietar la agenţia imobiliară Hadjibei pe 26 mai 2015, a doua zi după ce o instanţa a obligat compania să plătească datoriile.Cât despre Leonid Klimov, acesta este unul dintre cei mai bogaţi ucraineni. Chiar şi după închiderea băncii sale, averea lui Klimov era estimată în 2016 la 25 de milioane de dolari. O parte din activele sale erau puse sub sechestru de către instanţe pentru a acoperi gaura de miliarde de hrivne de la Imeksbank. Klimov a fost însă reales deputat, deja pe listele altui partid.