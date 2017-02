Creşterea stocurilor mondiale de cacao ieftineşte ciocolata de Sfântul Valentin

Sursa: jurnal.md/Agerpres Foto: Reuters 13.02.2017 10:08

Creşterea stocurilor mondiale de cacao ieftineşte ciocolata, ceea ce înseamnă că vom plăti mai puţin pe o cutie de bomboane de Sfântul Valentin, informează Bloomberg.



Cultivatorii de cacao se bucură de recolte consistente în America Latină şi Vestul Africii, responsabile pentru aproximativ 70% din producţia mondială. Creşterea producţiei a dus cotaţiile futures la cacao la cel mai scăzut nivel de după 2009, ceea ce reduce costurile pentru companii precum Mondelez International Inc., producătorul ciocolatei Cadbury şi biscuiţilor Oreo.



"Producţia va fi mult mai mare şi de acea preţurile scad", a declarat Donald Selkin, analist la Newbridge Securities. Pentru ca tendinţa să se inverseze ar fi nevoie de tensiuni sociale în ţările africane sau de o relansare a cererii, a adăugat Selkin.



După ce anul trecut vremea secetoasă a afectat sezonul trecut recolta din Africa de Vest, în prezent condiţiile s-au îmbunătăţit iar livrările şi-au revenit. Stocurile în depozitele monitorizare de ICE au crescut cu 38% după ce în luna decembrie 2016 au atins cel mai scăzut nivel de după 2009. Atât UBS Group AG cât şi Citigroup Inc. prognozează că producţia mondială va depăşi consumul în acest an.



În plus, creşterea ofertei a venit şi pe fondul încetinirii cererii. Vânzările globale de ciocolată au scăzut cu 2,3% în perioada septembrie-noiembrie 2016, potrivit Barry Callebaut, cel mai mare procesator de ciocolată. În Europa, cel mai mare consumator, vânzările au scăzut cu 3,1% iar în cele două Americi s-a înregistrat o scădere de 2%.



În consecinţă, cotaţiile la cacao au scăzut cu 31% în ultimul an la bursa ICE Futures U.S. din New York, atingând săptămâna trecută 1.951 dolari pe tonă, cel mai scăzut nivel din ultimii opt ani.



Reducerile pentru consumatori ar putea deveni şi mai mare pe măsură ce producătorii de ciocolată încep să cumpere noi contracte în avans la preţuri mai mici. De exemplu, Hershey Co. are în mod normal o "acoperire cuprinsă între 3 şi 24 de luni pentru diferite materii prime astfel încât scăderile pe care le vedem acum nu se resimt în mod automat în anul curent" a declarat la începutul lunii directorul general de la Hershey Co., Michele G. Buck



Chiar dacă oamenii consumă mai puţină ciocolată în favoarea unor alternative mai sănătoase, este probabil ca de Sfântul Valentin să lase prudenţa deoparte. Potrivit unui sondaj efectuat de Asociaţia naţională a comercianţilor cu amănuntul din SUA, aproximativ 70% din americani vor dărui ciocolată sau dulciuri de Sfântul Valentin, urmând să cheltuie aproximativ 1,7 miliarde de dolari pe dulciuri.