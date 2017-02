Cei mai puternici lideri din lume în prezent: Celebra revistă americană Forbes l-a ales pe Putin în faţa lui Trump

Sursa: jurnal.md Foto: http://venturebeat.com 12.02.2017 07:41

Vladimir Putin, preşedintele Rusiei, a fost ales cel mai puternic om din lume al patrulea an la rând de către revista americană Forbes, poziţia a doua fiind ocupată de Donald Trump, preşedintele ales al SUA, care a urcat 70 de poziţii în comparaţie cu clasamentul din anul trecut când magnatul era candidat la prezidenţiale, scrie Ziarul Financiar.



Pentru a realiza topul, revista Forbes a luat în considerare sute de candidaţi, examinând patru elemente cheie: numărul persoanelor asupra cărora îşi exercită influenţa, resursele financiare pe care le controlează, sferele de influenţă asupra cărora au impact şi cât de des îşi folosesc puterea pe care o au, scrie Ziarul Financiar.



1. Vladimir Putin, preşedintele Rusiei, 64 de ani



Liderul Rusiei continuă să demonstreze că este unul dintre puţinii oameni din lume atât de puternic încât poate să facă ce vrea şi să scape basma curată. Acum că are şi un potenţial aliat la Casa Albă sunt câteva lucruri pe care le mai are de bifat pe lista sa.



2. Donald Trump, preşedintele ales al SUA, 70 de ani



Magnatul Donald Trump a urcat 70 de poziţii în clasamentul din acest an, ceea ce demonstrează câtă putere şi influenţă poate aduce scaunul din Biroul Oval de la Washington D.C. Preşedintele SUA pare că este imun la scandaluri, are o avere estimată la 3,7 miliarde de dolari şi un singur scop :“Să facă America măreaţă din nou”.



3. Angela Merkel, cancelarul Germaniei, 62 de ani



După Brexit, Angela Merkel este una dintre figurile cele mai importante din lume. Chiar dacă a fost afectată de pierderea lui Hillary Clinton, contra candidata lui Donald Trump în alegerile prezidenţiale din SUA din 2016, ea rămâne cea mai puternică femeie din lume. Angela Merkel a coborât o poziţie în clasament faţă de anul trecut.



4. Xi Jinping, secretar general al Partidului Comunist din China, 63 de ani



Recent numit liderul principal al Partidului Comunist, o onoare acordată în trecut lui Deng Xiaoping şi Mao Zedong, preşedintele Xi are mai mult control asupra Chinei decât oricine altcineva.



5. Papa Francisc, lideul Bisericii Catolice, 80 de ani



Liderul spiritual al peste 1,3 miliarde de catolici nu este lipsit de controverse. În 2016 a dat preoţilor “puterea” de a ierta femeile care fac avorturi, a continuat să facă presiuni în favoarea schimbărilor climatice, dar şi în avantajul gestionării crizei refugiaţilor la nivel mondial. El a ocupat locul patru în clasamentul din 2015.



6. Janet Yellen, lider al Federal Reserve (FED), 70 de ani



Cel mai influent bancher al lumii a avut grijă să conducă echilibrat. Deşi este şefa FED din 2014, Janet Yellen a crescut doar o dată ratele dobânzilor internaţionale. Însă o a doua creştere este aşteptată curând.



7. Bill Gates, preşedinte al Fundaţiei Bill & Melinda Gates, 61 de ani



Cel mai bogat om din lume (avere netă estimată la 83 miliarde de dolari) conduce de asemenea şi cea mai mare fundaţie caritabilă care a ajutat la eliminarea poliomelitei din aproape toate ţările şi care îşi propune să elimine şi malaria până în 2040. Bill Gates se afla anul trecut pe locul şase.



8. Larry Page, co-fondator şi CEO al Alphabet, 43 de ani



Cercetările realizate de Alphabet nu sunt suficiente pentru Page. El se foloseşte de averea sa (37 miliarde de dolari) pentru a face investiţii, inclusiv în start-up-uri care lucrează la crearea unor maşini zburătoare.



9. Narendra Modi, premierul Indiei, 66 de ani



Liderul populist al Indiei a interzis recent bancnotele de 500 şi 1.000 de rupii, o decizie şoc menită să combată corupţia şi evaziunea fiscal, ceea ce a dus băncile în situaţia în care au fost luate cu asalt de mulţimi de oameni care încearcau să-şi schimbe banii.



10. Mark Zuckerberg, CEO al Facebook, 32 de ani



Reţeaua de socializare Facebook a fost acuzată că a răspândit ştiri false în timpul campaniei din SUA în 2016. "Din tot conţinutul pe Facebook, mai mult de 99% din ceea ce văd oameni este autentic", a declarat acesta.



De pe locul trei în anul 2015, Barack Obama, fostul preşedinte al SUA, a ajuns tocmai pe poziţia 48. Oadată cu plecarea de la Casa Albă, Obama şi-a pierdut considerabil din influenţa pe care o avea.



Clasamentul din 2016 aduce şi câteva personalităţi noi care au fost incluse de Forbes pe listă: Khalid al-Falih (ministrul energiei din Arabia Saudită; locul 49), Bashar al-Assad (preşedintele Siriei; locul 63), Travis Kalanick (CEO al Uber; locul 64), Bob Iger (CEO al Walt Disney; locul 67), Mike Pence (vice-preşedintele ales al SUA; locul 69), Rodrigo Duterte (preşedintele Philippine; locul 70), Ayman al-Zawahiri (lider Al Qaeda; locul 71), Sheldon Adelson (CEO al Las Vegas Sands; locul 72), Peter Thiel (fondator PayPal; locul 73) şi Charls Schumer (senator al SUA; locul 74).