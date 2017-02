De la Nobil Air, la Moldovagaz: Cariera şi averea democratului Vasile Botnari

Democratul Vasile Botnari, care până în prezent a deţinut funcţia de ministru al Tehnologiei Informaţiei şi Comunicaţiilor, este noul preşedinte al Consiliului de administraţie ai SA Moldovagaz. Demnitarul a fost ales în noua funcţie joi, 9 februarie, prin votul unanim al acţionarilor întreprinderii, în cadrul unei şedinţe a Consiliului de observatori, potrivit unui comunicat de presă al societăţii pe acţiuni.



Vasile Botnari este economist de profesie. Între 2010 şi 2013 a fost deputat, iar din 31 mai 2013 până pe 30 iulie 2015 - ministru al Transporturilor şi Infrastructurii Drumurilor.



O anchetă anterioară a Centrului de Investigaţii Jurnalistice arată că Vasile Botnari nu are experienţă în domeniul Tehnologiilor Informaţionale, întreaga sa activitate axându-se pe domeniul Transporturilor. Astfel, în anii 2000 a fost, pe rând, directorul general al companiei Chişinău Aeroport Service, al Companiei aeriene Air Moldova şi al Agenţiei Transporturi a Republicii Moldova. Din 2003 şi până în 2005 a fost reprezentantul companiei aviatice italiene Club Air în Republica Moldova, după care a lucrat ca manager la compania Nobil Air, controlată de Vlad Plahotniuc. În perioada 2009-2011 a făcut parte şi din Consiliul de administrare al Victoriabank, care, de asemenea, era controlată de Vlad Plahotniuc.



Potrivit declaraţiei cu privire la venituri şi proprietate pentru anul 2015, Vasile Botnari nu indică nici terenuri, nici casă. În 2012 acesta indica în declaraţia pe venit două depo­zite bancare, unul de trei milioane de lei şi altul de 41.000 de dolari. În 2015, depozitele bancare au sărăcit considerabil, până la 400.000 de lei şi circa 5.000 de dolari. Din declaraţii a dispărul şi maşină de model Skoda, procurată în 2012 cu 347.000 de lei.



Vasile Botnari şi soţia acestuia, Natalia, au fondat două firme. Soţia sa este administratoarea şi fondatoarea firmei A&N Ser­vice SRL, specializată în servicii. Datele de la Camera Înregistrării de Stat îl prezintă pe noul ministru al Tehnologiei Informaţiei şi Comunicaţiilor în cali­tate de fon­da­tor al fir­mei SC Vabaro Lux SRL, cu sediul în Stră­şeni. Vasile Bot­nari deţine o cotă-parte de 30% din fir­ma spe­cia­li­zată în tâmplărie.



În toamna acestui an, preşedintele comisiei, deputatul Grigore Cobzac, a ieşit cu un raport de anchetă în care a dezvăluit, cu probe, cum are loc contraband cu anabolizante prin intermediul Poştei Moldovei. Potrivit raportului, schema ar fi protejată de mai mulţi demnitari de stat: ministrul Finanţelor, Octavian Armaşu, ministrul MTIC Vasile Botnari, directorul general al Serviciului Vamal, Vitalie Vrabie, directorul general al Î.S. „Poşta Moldovei”, Serghei Nastas, şi a directorul general adjunct al ÎS „Poşta Moldovei”, Sergiu Batiuşca.



Într-o anchetă din 2013, reporterii Ziarului de Gardă scriau că Vasile Botnari este naşul Danielei Guma şi al lui Anatolie Moruz, fiica şi respectiv ginerele lui Valeriu Guma. Pe 30 decem­brie 2012, la o săp­tămână de la moar­tea omului de afaceri Sorin Paciu în Pădu­rea Domnească, Vasile Botnari a par­ti­ci­pat împreună cu finul său, dar şi Vale­riu Guma la o nouă vână­toare în rezer­va­ţia natu­rală.



Potrivit aceluiaşi comunicat de presă al Moldovagaz, prin votul unanim al acţionarilor, în funcţiile de vicepreşedinţi au fost aleşi Liudmila Korobanova, Nicolai Vasiliev şi Iacov Cazacu. Din Consiliul de administrare al întreprinderii vor face parte Lidia Zamşa, Elena Tcaciuc, Vitalie Şeptefraţi, Mihail Iuriev, Denis Emelianov.