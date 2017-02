Apple depăşeşte Samsung şi devine cel mai mare producător de telefoane din lume

Sursa: jurnal.md/capital.ro Foto: wired.com 01.02.2017 15:31

Apple a raportat marţi seară prima creştere trimestrială a vânzărilor de telefoane iPhone din ultimul an, graţie succesului celei mai recente versiuni a acestui smartphone, un rezultat care a dus la creşterea cu peste 3% a acţiunilor după închiderea şedinţei de tranzacţionare.



În trimestrul care s-a încheiat la 31 decembrie 2016, Apple a vândut 78,29 milioane telefoane iPhone, faţă de 74,78 milioane în perioada similară a lui 2015 şi peste cele 77,42 milioane unităţi prognozate de analiştii de la FactSet StreetAccount. Aceasta a avut o consecinţă directă a cifrei de afaceri a grupului, care a revenit pe creştere după trei trimestre consecutive de scădere, înregistrând o progresie anuală de 3,3% până la 78,4 miliarde de dolari, cu peste un miliard mai mult decât estimau analiştii. Cu toate acestea, profitul net al Apple în trimestrul octombrie-decembrie 2016 a scăzut până la 17,89 miliarde de dolari, de la 18,36 miliarde de dolari în perioada similară a lui 2015, în timp ce profitul pe acţiune a fost de 3,36 dolari, peste estimările analiştilor care mizau pe un rezultat de 3,21 dolari pe acţiune, scrie Agerpres.



„Am vândut mai multe iPhone-uri ca niciodată şi am stabilit un nou record la capitolul venituri pentru iPhone, Services, Mac şi Apple Watch”, a informat compania într-un comunicat.



În perioada octombrie-decembrie, activităţile din servicii ale grupului Apple, care includ iTunes, App Store, Apple Music, Apple Pay şi iCloud, au înregistrat o creştere de 18,4% a cifrei de afaceri până la 7,17 miliarde de dolari, graţie, printre altele, succesului comercial al jocurilor Pokemon Go şi Super Mario Run.



În ceea ce priveşte alte produse ale grupului Apple, vânzările de calculatoare Mac au înregistrat o creştere modestă de 1% până la 5,37 milioane unităţi în timp ce vânzările de tablete iPad au continuat să scadă, înregistrând un declin de 19% până la 13,08 milioane unităţi.



Telefoanele iPhone constituie cel mai important produs pentru Apple, fiind responsabile pentru 70% din afacerile companiei. Potrivit firmei de cercetare de piaţă Strategy Analytics, în ultimul trimestru al anului trecut grupul sud-coreean Samsung Electronics a fost devansat de Apple din poziţia de cel mai mare producător mondial de smartphone, o premieră în ultimii cinci ani.



Strategy Analytics estimează că în perioada octombrie-decembrie 2016 Samsung a vândut 77,5 milioane smartphone-uri şi a controlat 17,7% din piaţa mondială în timp ce Apple a vândut 78,3 milioane smartphone-uri şi a avut o cotă de piaţă de 17,8%.